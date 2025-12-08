Cagliari-Roma, la moviola: perché l'espulsione di Celik è giusta. Il gol di Gaetano è regolare

Nessun rigore su Borrelli e Folorunsho

La partita s'infiamma già al 6' per un tackle di N’Dicka su Borrelli in area, ma giusto non assegnare rigore, il difensore romanista tocca il pallone. Al 5' della ripresa assegna un calcio di rigore al Cagliari per un contatto tra Celik e Folorunsho, con quest'ultimo lanciato a rete. Il Var lo richiama, il tocco basso sulla coscia c'è, ma è fuori area: giusto cambiare decisione (punizione dal limite) e rosso al turco per dogso. Nel finale i padroni di casa chiedono a gran voce un penalty per un contatto tra Ghilardi e Palestra: il difensore della Roma appoggia la mano sulla spalla dell'avversario, ma è davvero troppo poco per mandare i rossoblù dal dischetto. Decisione giusta presa da campo, il Var non può intervenire. Sull'episodio si accende un parapiglia, rifila i gialli a Hermoso e a Folorunsho: parliamo a parte del faccia a faccia tra i due e delle parole del cagliaritano verso lo spagnolo.

Cagliari, il gol è regolare

Regolare il gol del Cagliari di Gaetano. In un primo momento sembra esserci un tocco di mano, ma il controllo di petto è regolare.

VAR: Guida 6,5

Salva il direttore di gara richiamandolo all'on field review per decidere se ci sono o meno tutti i parametri per il dogso. E per avvertirlo che il fallo inizia fuori area.