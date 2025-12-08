Dove vedere Torino-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Torino-Milan, l'orario

Torino-Milan andrà in scena oggi, lunedì 8 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Milan in diretta tv

Torino-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Torino-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.