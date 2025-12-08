Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Torino-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Il match tra la squadra di Baroni e quella di Allegri chiude la quattordicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni
Serie A Torino Milan

Il Torino ospita il Milan nell'ultimo match della quattordicesima giornata di Serie A: i granata vogliono tornare a vincere dopo cinque partite senza successi mentre i rossoneri vogliono tenere il passo del Napoli.

Torino-Milan, l'orario

Torino-Milan andrà in scena oggi, lunedì 8 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Milan in diretta tv

Torino-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Torino-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazoni di Baroni e Allegri

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni

A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 16 Pedersen, 5 Masina, 34 Biraghi, 6 Ilkhan, 8 Ilic, 66 Gineitis, 21 Dembélé, 14 Anjorin, 7 Aboukhlal, 91 Zapata, 92 Njie.

Indisponibili: Ismajli, Savva, Schuurs, Simeone.

Squalificati: – Diffidati: Casadei

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupiñan; 30 Jashari, 4 Ricci.

Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana, Pulisic.

Squalificati: - Diffidati: -

 

 

