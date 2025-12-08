Primo gol in Serie A di Benedyczak: il Parma vince a Pisa

Primo gol in Serie A di Benedyczak: Parma al riposo in vantaggio

Dopo una fase di studio iniziale, il primo tempo decolla: Benedyczak, servito da Bernabé, impegna severamente Scuffet con un bel diagonale. La risposta del Pisa è affidata a Touré che, su cross di Angori, colpisce di testa: para Corvi. La partita si sblocca al 40'. L'episodio decisivo ha origine tre minuti prima quando Scuffett para su un mancino di Britschgi dalla distanza, deviato da Caracciolo. In maniera fallosa, è il verdetto di Doveri dopo essere stato richiamato al monitor. Massima punizione, trasformazione affidata a Benedyczak che trova il suo primo gol in Serie A: Scuffet intuisce l'angolo della battuta ma non ci arriva. Si va al riposo con il Parma in vantaggio.

Nzola si divora la chance del pareggio e poi viene espulso, Pisa battuto

Si riparte e il Parma spinge subito alla ricerca del colpo del ko: a provare ad assestarlo è Pellegrino con un mancino a giro che termina sul fondo. Il Pisa non ci sta a perdere davanti ai suoi tifosi, autori di una splendida coreografia prima del fischio d'inizio, ma Nzola si divora l'opportunità di pareggiare vanificando un assist delizioso, di tacco, da parte di Meister: tiro alto a due passi da Corvi. Poco prima espulso un componente della panchina toscana per proteste per un mancato cartellino a Valeri per fallo su Piccinini. Via alla girandola delle sostituzioni e all'assedio del Pisa. Ad allegerirlo Delprato con un'inzuccata che non trova per poco lo specchio della porta. Nel finale miracolo di Corvi: cross di Tremoni, colpo di testa di Nzola, il portiere salva il Parma. Al 93' lo stesso attaccante chiude il suo pomeriggio negativo: espulso per aver scalciato Mandela Keita. Cuesta vince il duello personale con Gilardino issandosi a quota 14 punti. Quattro in più del Pisa, battuto 1-0.