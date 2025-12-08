Zaniolo si fa male al naso, la frase di De Rossi è esilarante: “Cambio, cambio…”

De Rossi-Zaniolo : siparietto esilarante nel corso del primo tempo di Udinese-Genoa . Al 28' della sfida valida per la quattordicesima giornat di Serie A , l'ex trequartista della Roma ha subito un fallo da Malinowski : colpito involontariamente al volto dall'avversario, ha iniziato a perdere sangue dal naso . Tempestivo l'ingresso in campo dello staff medico del club friulano, per le cure del caso davanti alla panchina di De Rossi .

De Rossi a Zaniolo in Udinese-Genoa: "Come andiamo? Dai su, cambio, cambio"

A quel punto l'ex capitano della Roma, subentrato a Vieira sulla panchina dei liguri, l'ha messa sul ridere. Rivolgendosi a Zaniolo gli ha detto: “Come andiamo? Dai su, cambio, cambio”. Come a dire: stai giocando bene, quindi è meglio che tu esca. Un modo simpatico per sdrammatizzare, per alleggerire la tensione della partita con ironia e sportività.