lunedì 8 dicembre 2025
Zaniolo si fa male al naso, la frase di De Rossi è esilarante: “Cambio, cambio…”

L'allenatore del Genoa si è rivolto all'ex trequartista della Roma, soccorso davanti alla sua panchina nel corso della sfida con l'Udinese al Bluenergy Stadium
2 min
TagsZanioloDe RossiUdinese-Genoa

De Rossi-Zaniolo: siparietto esilarante nel corso del primo tempo di Udinese-Genoa. Al 28' della sfida valida per la quattordicesima giornat di Serie A, l'ex trequartista della Roma ha subito un fallo da Malinowski: colpito involontariamente al volto dall'avversario, ha iniziato a perdere sangue dal naso. Tempestivo l'ingresso in campo dello staff medico del club friulano, per le cure del caso davanti alla panchina di De Rossi.

De Rossi a Zaniolo in Udinese-Genoa: "Come andiamo? Dai su, cambio, cambio"

A quel punto l'ex capitano della Roma, subentrato a Vieira sulla panchina dei liguri, l'ha messa sul ridere. Rivolgendosi a Zaniolo gli ha detto: “Come andiamo? Dai su, cambio, cambio”. Come a dire: stai giocando bene, quindi è meglio che tu esca. Un modo simpatico per sdrammatizzare, per alleggerire la tensione della partita con ironia e sportività.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

