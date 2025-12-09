Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Torino-Milan 2-3, la moviola: Giusto il rigore per il braccio di Tomori© LAPRESSE

Torino-Milan 2-3, la moviola: Giusto il rigore per il braccio di Tomori

Il giudizio sulla direzione arbitrale nella gara vinta dai rossoneri sul campo dei granata
2 min
TagschiffiGhersiniMilan

Chiffi 6

Prova sufficiente per Chiffi. Il posticipo di Torino è piuttosto movimentato all’inizio: in poco più di quarto d'ora c'è già un rigore per il Torino e l'episodio del 2-0 da passare al setaccio. Si comincia col braccio largo di Tomori in piena area rossonera: decisione correttissima, è impossibile non punire il movimento scomposto del difensore che cerca di anticipare Vlasic. 

Il 2-0 del Torino

Nel caso del raddoppio granata, sono feroci le proteste del Milan: in principio di azione c'è infatti un contatto sulla trequarti granata tra Tameze e Nkunku. La manovra prosegue e arriva il gol di Zapata, dopo il quale sono roventi le lamentele dei giocatori: ne fa le spese Maignan, che si prende l'unica ammonizione del primo tempo, che si conclude con quattro minuti di recupero. Quello che sembra un check prolungato è in realtà il tempo impiegato da Chiffi per risistemarsi correttamente l'auricolare all'orecchio.

Due gol annullati

Nella ripresa un paio di gialli in tre minuti, entrambi per il Torino: prima viene sanzionato l'abbraccio di Lazaro a Saelemaekers, quindi Anjorin (subito sostituito da Baroni, per non rischiare) va dritto sulla caviglia dello stesso belga. Spinta di Pedersen a  Saelemaekers, il Torino segna ma il gioco è appena stato fermato. Annullata anche una rete a Nkunnku, per il precedente fuorigioco di Pulisic. 

Var: Ghersini 6 

Conferma la decisione del campo sul rigore. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Milan, effetto Pulisic: Torino koInfortunio Leao durante Torino-Milan

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS