Torino-Milan 2-3, la moviola: Giusto il rigore per il braccio di Tomori

Prova sufficiente per Chiffi. Il posticipo di Torino è piuttosto movimentato all’inizio: in poco più di quarto d'ora c'è già un rigore per il Torino e l'episodio del 2-0 da passare al setaccio . Si comincia col braccio largo di Tomori in piena area rossonera: decisione correttissima, è impossibile non punire il movimento scomposto del difensore che cerca di anticipare Vlasic.

Il 2-0 del Torino

Nel caso del raddoppio granata, sono feroci le proteste del Milan: in principio di azione c'è infatti un contatto sulla trequarti granata tra Tameze e Nkunku. La manovra prosegue e arriva il gol di Zapata, dopo il quale sono roventi le lamentele dei giocatori: ne fa le spese Maignan, che si prende l'unica ammonizione del primo tempo, che si conclude con quattro minuti di recupero. Quello che sembra un check prolungato è in realtà il tempo impiegato da Chiffi per risistemarsi correttamente l'auricolare all'orecchio.

Due gol annullati

Nella ripresa un paio di gialli in tre minuti, entrambi per il Torino: prima viene sanzionato l'abbraccio di Lazaro a Saelemaekers, quindi Anjorin (subito sostituito da Baroni, per non rischiare) va dritto sulla caviglia dello stesso belga. Spinta di Pedersen a Saelemaekers, il Torino segna ma il gioco è appena stato fermato. Annullata anche una rete a Nkunnku, per il precedente fuorigioco di Pulisic.

Var: Ghersini 6

Conferma la decisione del campo sul rigore.