Lecce-Pisa 1-0: Stulic decisivo, 'Via del Mare' in estasi. Di Francesco aggancia l'Atalanta

Lecce-Pisa 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lecce non sfonda, Pisa arroccato in difesa

Prima frazione di gioco all'insegna dell'equilibrio al 'Via del Mare' dove Lecce e Pisa si affrontano in un match che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza. L'avvio di match è però complicato per Di Francesco che deve subito fare a meno di uno dei suoi titolarissimi: al 9' Berisha è costretto a fermarsi, complice un infortunio muscolare. Il 22enne albanese, fuori in barella e in lacrime, viene sostituito da Kaba. I giallorossi non brillano ma si fanno comunque preferire ai nerazzurri di Gilardino, arroccati in difesa: al 20' Sottil crea superiorità numerica sull'out mancino e serve in area Pierotti la cui conclusione - debole e centrale - da ottima posizione non impensierisce un attento Semper. Lecce decisamente più pimpante e reattivo del Pisa: al 33' Tiago Gabriel non inquadra, di testa, lo specchio della porta. Dieci minuti dopo è ancora il centrale difensivo portoghese a provarci ma il suo stacco aereo è tutt'altro che preciso.

Stulic fa esplodere il 'Via del Mare': primo gol in A per il serbo

Nella ripresa il Lecce preme forte sull'acceleratore e sfiora il gol del vantaggio al 52': errore da matita blu in impostazione di Akinsanmiro che perde un sanguinoso pallone sulla trequarti. Kaba glielo scippa, entra in area ma fallisce clamorosamente il passaggio finale per Camarda, anticipato dal provvidenziale intervento di Caracciolo. Tanti errori tecnici per i nerazzurri di Gilardino che soffrono l'intraprendenza dei giallorossi di Di Francesco, dominanti a centrocampo. Al 59' Kaba allarga il gioco sulla sinistra e serve Sottil che tenta la conclusione a giro: palla fuori di pochissimo. Il monologo giallorosso prosegue al 66' con il traversone di Sottil dalla trequarti per Coulibaly che elude la marcatura di Angori ma non inquadra lo specchio della porta da posizione favorevole. La pressione del Lecce diventa quasi asfissiante per il Pisa tanto che, quattro minuti dopo, ci prova anche Stulic (entrato al 67' al posto di un evanescente Camarda) ma il colpo di testa dell'attaccante serbo si spegne altro sopra la traversa. I giallorossi non si arrendono e al 72' trovano il meritato gol del vantaggio: Banda (in campo al 66' al posto di Pierotti) lascia sul posto Caracciolo e confeziona un perfetto traversone basso per Stulic. L'ex centravanti del Charleroi brucia sul tempo Albiol e fa esplodere il 'Via del Mare', in estasi per il primo gol in Serie A del classe 2001. La reazione del Pisa è timida e si infrange contro il muro eretto dalla difesa leccese, guidata da un Tiago Gabriel in serata di grazia. In pieno recupero ancora Stulic fallisce il gol del raddoppio ma il risultato non cambia più: festa Lecce, Pisa in crisi.

Serie A, la classifica