Il Torino torna a respirare: basta un gol di Vlasic per battere la Cremonese
Basta un gol di Vlasic a regalare i tre punti al Torino contro la Cremonese per respirare unpo' in classifica. La prima vera occasione della partita dello Stadio Olimpico Grande Toruni arriva al 20' con un diagonale mancino di Adams a cui Audero risponde con una gran parata. Il portiere ex Sampdoria non può nulla però sul tentativo da dentro l'area di Vlasic, reattivo ad arrivare prima di tutti (anche del compagno Zapata) su un pallone respinto non benissimo da Baschirotto.
La squadra di Nicola prova a rispondere con una rovesciata di Bonazzoli, ma Paleari devia in calcio angolo. I granata rischiano ancora su un retropassaggio sbagliato di Lazaro su cui si avventa Vardy; l'attaccante inglese salta il portiere ma si incarta con la sfera tra i piedi non riuscendo ad arrivare al tiro. La ripresa si apre con Audero che tiene in piedi una Cremonese a trazione super offensiva con due parate importanti su Ismajili e Adams. Gli ospiti vanno vicino al gol con Moumbagna su cross di Vardy, mentre il Torino non riesce a chiudere la gara ancora con Adams. Ci prova anche Simeone, entrato al posto dello scozzese, ma proprio il Cholito regala un ultimo brivido nel finale per un tocco di mano in area controllato al Var ma poi non punito. Al triplice fischio è 1-0 per gli uomini di Baroni.