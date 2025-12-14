Dove vedere Milan-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Sassuolo, l'orario

Milan-Sassuolo andrà in scena oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio Meazza di Milano.

Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta tv

Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Milan-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.