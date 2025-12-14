Corriere dello Sport.it
Dove vedere Milan-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita: ecco le formazioni ufficiali
TagsSerie AMilanSassuolo

Il Milan ospita il Sassuolo nella quindicesima giornata di Serie A con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica del campionato.

Milan-Sassuolo, l'orario

Milan-Sassuolo andrà in scena oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio Meazza di Milano.

Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta tv

Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Milan-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.

 

