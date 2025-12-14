Dove vedere Fiorentina-Verona in tv? Dazn o Sky, orario
Sfida delicatissima tra Fiorentina e Verona, rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto della classifica del campionato di Serie A.
Fiorentina-Verona, l'orario
Fiorentina-Verona andrà in scena oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio Franchi di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Verona in diretta tv
Fiorentina-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Fiorentina-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli
A disposizione: 30 Martinelli, 60 Kouadio, 29 Fortini, 26 Viti, 15 Comuzzo, 44 Fagioli, 27 Ndour, 24 Richardson, 22 Fazzini, 99 Kouame, 91 Piccoli, 9 Dzeko, 1 Lezzerini.
Indisponibili: Gosens, Lamptey.
Squalificati: - Diffidati: Ranieri
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 6 Valentini, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Fallou, 4 Yellu, 8 Serdar, 36 Niasse, 20 Kastanos, 21 Harroui, 9 Sarr, 16 Orban, 72 Ajayi.
Indisponibili: Akpa-Akpro, Bradaric, Suslov
Squalificati: –
Sfida delicatissima tra Fiorentina e Verona, rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto della classifica del campionato di Serie A.
Fiorentina-Verona, l'orario
Fiorentina-Verona andrà in scena oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio Franchi di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Verona in diretta tv
Fiorentina-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Fiorentina-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.