Dove vedere Fiorentina-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida delicatissima tra Fiorentina e Verona , rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto della classifica del campionato di Serie A.

Fiorentina-Verona, l'orario

Fiorentina-Verona andrà in scena oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Verona in diretta tv

Fiorentina-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Fiorentina-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.