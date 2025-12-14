Corriere dello Sport.it
Dove vedere Genoa-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita: ecco le probabili formazioni
Serie A, Genoa, Inter

L'Inter sfida il Genoa per mantenere il passo dei piani alti della classifica dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League.

Genoa-Inter, l'orario

Genoa-Inter andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genoa.

Dove vedere Genoa-Inter in diretta tv

Genoa-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Genoa-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 14 Onana, 73 Masini, 11 Gronbaek, 77 Ellertsson, 23 Carboni, 76 Venturino, 8 Stanciu, 18 Ekuban, 21 Ekhator, 40 Fini.

Indisponibili: Cornet, Cuenca, Messias, Ostigard

Squalificati: – Diffidati: Ostigard

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; F. P. Esposito; Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

A disposizione: 13 J.Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 32 Dimarco, 43 Cocchi.

Indisponibili: Di Gennaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Dumfries, Palacios.

Squalificati: - Diffidati: -

 

 

