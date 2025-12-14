Dove vedere Genoa-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
L'Inter sfida il Genoa per mantenere il passo dei piani alti della classifica dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League.
Genoa-Inter, l'orario
Genoa-Inter andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genoa.
Dove vedere Genoa-Inter in diretta tv
Genoa-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Genoa-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 14 Onana, 73 Masini, 11 Gronbaek, 77 Ellertsson, 23 Carboni, 76 Venturino, 8 Stanciu, 18 Ekuban, 21 Ekhator, 40 Fini.
Indisponibili: Cornet, Cuenca, Messias, Ostigard
Squalificati: – Diffidati: Ostigard
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; F. P. Esposito; Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu
A disposizione: 13 J.Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 32 Dimarco, 43 Cocchi.
Indisponibili: Di Gennaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Dumfries, Palacios.
Squalificati: - Diffidati: -
