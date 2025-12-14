Orban condanna la Fiorentina al 93': il Verona passa 2-1 al 'Franchi', notte fonda per i Viola

Fiorentina-Verona 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Orban beffa De Gea: Verona avanti nel primo tempo

Primo tempo intenso al 'Franchi', teatro dello scontro salvezza tra la Viola e l'Hellas. Gli ospiti partono forte e sfiorano il gol già al 5': i gialloblù manovrano a sinistra e spaventano la Fiorentina con Bernede il cui violento mancino si stampa sulla traversa a De Gea battuto. Lo scampato pericolo scuote i padroni di casa che al 18' si divorano la rete del vantaggio: un lungo lancio di Fagioli sorprende la difesa scaligera e raggiunge Kean che, solo davanti a Montipò, lascia rimbalzare la palla e poi conclude di prima intenzione con il mancino che si spegne di poco alto sopra la traversa. La Fiorentina preme forte sull'acceleratore e al 28' è ancora l'ex Juve e Psg a sfiorare la rete ma il potente tiro dell'attaccante della Nazionale viene neutralizzato da un attento Montipò. Il Verona non riesce a reagire e al 35' deve fare a meno di Giovane per un problema alla caviglia: Zanetti corre ai ripari e lo sostituisce con Orban. La Fiorentina si rende pericolosa con Mandragora (ennesimo intervento provvidenziale di Montipò) al 38' poi, a sorpresa, va sotto: ripartenza improvvisa dei gialloblù con Al-Musrati al 42'. L'ex centrocampista di Monaco e Besiktas verticalizza per Orban che passa alle spalle di Ranieri e batte sul primo palo un De Gea non esente da colpe.

Orban condanna la Fiorentina all'ennesima sconfitta

Spinta dall'incessante tifo del 'Franchi', la Fiorentina attacca a testa bassa anche a inizio ripresa e va a centimetri dal gol del pareggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, il preciso colpo di testa di Ranieri si stampa sulla parte alta della traversa (49'). Passa un minuto e Bella-Kotchap salva il Verona: provvidenziale l'intervento del difensore tedesco che anticipa Kean pronto a colpire a tu per tu con Montipò. Al 56' Ranieri prova la spizzata sul secondo palo ma la sponda del difensore gigliato termina alta sopra la traversa mentre al 58' l'estremo difensore dell'Hellas dice no al destro a giro di Fagioli. La Fiorentina si riversa in avanti e per poco il Verona non ne approfitta in contropiede: al 63' Sarr (in campo da pochi minuti al posto di Mosquera) crossa per Orban che, tutto solo in area di rigore, sbaglia di testa la rete del possibile raddoppio ospite. La tensione sale: al 67' Kean, su lancio di Fagioli, anticipa Montipò ma non trova la porta per pochi centimetri. Due minuti dopo (69') arriva il pareggio della Fiorentina: la conclusione di Kean viene parata da Montipò ma la palla carambola su Unai Nunez e termina la sua corsa in rete per il più classico degli autogol. Finale di partita vietato ai deboli di cuore: al 78' Gagliardini (in campo a inizio ripresa al posto di Niasse) spaventa la Fiorentina con una violenta conclusione con il destro parata da De Gea, un minuto dopo Gudmundsson non punta la porta e prova a servire Kean in area di rigore. Provvidenziale, ancora una volta, la chiusura di Bella-Kotchap che si rifugia in calcio d'angolo. Ultimi minuti concitati: l'arbitro Colombo espelle Zanetti per proteste, Vanoli in panchina è una furia. Il pareggio è ormai scritto ma, in pieno recupero (93'), arriva a sorpresa il gol di Orban che gela il 'Franchi' e riporta clamorosamente avanti il Verona: Bernede tiene in campo il pallone sulla linea di fondo e serve il nigeriano che controlla la sfera e batte ancora una volta De Gea, mettendo a segno la sua personale doppietta. Tre punti di importanza capitale per il Verona, notte fonda per la Fiorentina: per i ragazzi di Vanoli, contestati a fine gara, arriva la nona sconfitta in 15 partite. L'incubo retrocessione si avvicina sempre di più.

