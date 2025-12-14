Corriere dello Sport.it
L'Inter batte il Genoa grazie a Bisseck e Lautaro. Chivu primo in Serie A

Al "Ferraris" i nerazzurri vincono grazie a due reti nel primo tempo. Non basta Vitinha a De Rossi
TagsSerie AInterGenoa

La Serie A ha una nuova capolista solitaria: è l'Inter. La squadra di Chivu si rialza dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool e, al "Ferraris", batte il Genoa di De Rossi per 1-2 grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez. Per i padroni di casa Vitinha accorcia le distanze, ma non basta. I liguri di De Rossi tornano a perdere dopo cinque turni.

Tutto nel primo tempo: all'Inter bastano Bisseck e Lautaro

Chivu schiera dal primo minuto Sucic e Pio Esposito, mentre Akanji è schierato al centro della difesa. Dura appena sei minuti l'equilibrio sullo 0-0. Un sinistro rasoterra sul primo palo al limite dell'area di Bisseck sorprende Leali e porta in vantaggio l'Inter. La rete del raddoppio arriva con il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, servito da Carlos Augusto in area, l'argentino sfrutta la sponda di Sucic e con il sinistro trova il gol, l'ottavo del suo campionato (terza di gara consecutiva a segno per lui). Nell'inizio della ripresa non cambia il canovaccio della partita. Dopo venti minuti, su sviluppo di un calcio d'angolo, Bisseck va vicino alla propria doppietta. L'azione successiva, però, porta a sorpresa il gol del Genoa. Una palla trova impreparato Akanji il quale, in quanto ammonito, non interviene. Vitinha si porta avanti il pallone avanti con l'esterno del piede, con il sinistro salta Sommer e a porta vuota segna. Il portiere svizzero è attento bloccando la conclusione su punizione di Gronbaek all'80esimo. Leali tiene a galla il Genoa a tre minuti dal novantesimo, con un intervento d'istinto su un colpo di testa di Thuram su sviluppo di calcio d'angolo. Dopo cinque minuti di recupero Doveri fischia tre volte: l'Inter sfrutta i passi falsi di Milan e Napoli e ottiene il primato solitario.

 

La classifica della Serie A

