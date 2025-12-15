Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Mancini furioso in Roma-Como: Fabregas entra in campo e reagisce così

Mancini furioso in Roma-Como: Fabregas entra in campo e reagisce così

Tensione nel finale del match che i ragazzi di Gasperini hanno vinto 1-0 sui lariani
2 min
TagsRomaFabregasMancini

ROMA - Finale ad alta tensione nel match che la Roma ha vinto di misura, per 1-0, contro il Como nel posticipo della 15ª giornata di Serie A: sono soprattutto Mancini e Ramon ad affrontarsi a viso aperto, con i rispettivi compagni di squadra che li hanno allontanati per evitare il peggio. Da quanto ricostruito, sembra che il difensore della Roma abbia colpito lo spagnolo del Como a palla lontana senza essere visto da arbitro e assistenti: a quel punto Ramon ha detto qualcosa a Mancini, che si è infuriato. 

Fabregas in campo per parlare con Mancini

Dopo il fischio finale del match Fabregas, tecnico del Como, è entrato in campo, evidentemente per chiedere spiegazioni a Mancini tanto che i due sono rimasti a parlare a lungo, per alcuni minuti, in maniera civile, ma concitata. Il difensore giallorosso, prima del contatto con Ramon, era già ammonito e, se visto dall'arbitro Feliciani, avrebbe rischiato il secondo giallo e la conseguente espulsione.

La spiegazione di Mancini

Ai microfoni di Sky, Mancini ha spiegato: "C’è stato un scontro di gioco con Ramon, cose normali. Io a 20 anni rispettavo di più quelli più grandi, sennò prendevo qualche schiaffo. Gli ho detto di stare calmo, a fine partita succede. Con il mister ci siamo chiariti". Poi, a Dazn, ha dato altri dettagli: "Fabregas voleva sapere di quello che è successo con Ramon nell'ultima azione. Ci siamo spiegati. Mi ha detto che in campo parlo più di lui quando giocava. Però fa parte del gioco avere la testa sempre a mille, stare concentrati. Gli ho detto: se lo facevi tu, posso farlo anch'io".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Sorpresa all'Olimpico: c'è ParedesRoma-Como, la diretta

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS