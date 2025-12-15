Mancini furioso in Roma-Como: Fabregas entra in campo e reagisce così

ROMA - Finale ad alta tensione nel match che la Roma ha vinto di misura , per 1-0, contro il Como nel posticipo della 15ª giornata di Serie A: sono soprattutto Mancini e Ramon ad affrontarsi a viso aperto, con i rispettivi compagni di squadra che li hanno allontanati per evitare il peggio. Da quanto ricostruito, sembra che il difensore della Roma abbia colpito lo spagnolo del Como a palla lontana senza essere visto da arbitro e assistenti: a quel punto Ramon ha detto qualcosa a Mancini, che si è infuriato.

Fabregas in campo per parlare con Mancini

Dopo il fischio finale del match Fabregas, tecnico del Como, è entrato in campo, evidentemente per chiedere spiegazioni a Mancini tanto che i due sono rimasti a parlare a lungo, per alcuni minuti, in maniera civile, ma concitata. Il difensore giallorosso, prima del contatto con Ramon, era già ammonito e, se visto dall'arbitro Feliciani, avrebbe rischiato il secondo giallo e la conseguente espulsione.

La spiegazione di Mancini

Ai microfoni di Sky, Mancini ha spiegato: "C’è stato un scontro di gioco con Ramon, cose normali. Io a 20 anni rispettavo di più quelli più grandi, sennò prendevo qualche schiaffo. Gli ho detto di stare calmo, a fine partita succede. Con il mister ci siamo chiariti". Poi, a Dazn, ha dato altri dettagli: "Fabregas voleva sapere di quello che è successo con Ramon nell'ultima azione. Ci siamo spiegati. Mi ha detto che in campo parlo più di lui quando giocava. Però fa parte del gioco avere la testa sempre a mille, stare concentrati. Gli ho detto: se lo facevi tu, posso farlo anch'io".