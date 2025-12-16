Il Milan vola a Riyad senza Gabbia e Gimenez: ci sono Leao e Fofana

Il Milan è volato alla volta di Riyad nel pomeriggio con due defezioni, due speranze e tanti giovani. Allegri deve ancora una volta fare di necessità virtù e per l'impegno nelle Finals della Supercoppa Italiana convoca tutti i convocabili, compreso un certo Maximilian Ibrahimovic.

Gimenez preoccupa, Gabbia non rischia

Ha atteso tutti i responsi dello staff medico prima di decidere, poi Allegri ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di un recupero in extremis per Gimenez e Gabbia. Preoccupa il messicano, che nonostante l'ottimismo del tecnico si è fermato ancora ed ha optato per un consulto in Olanda con lo specialista della caviglia Gino Kerkhoffs, che non ha escluso l'intervento chirurgico. Meno seria, ma invalidante al momento, la situazione del difensore, che contro il Sassuolo si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro. Nulla di grave, ma è consigliabile non rischiare.