Il Milan vola a Riyad senza Gabbia e Gimenez: ci sono Leao e Fofana

I convocati di Allegri per le Finals della Supercoppa Italiana: out il difensore e l'attaccante messicano, tra i tanti giovani anche il figlio di Ibrahimovic
Supercoppa Italiana Milan Allegri

Il Milan è volato alla volta di Riyad nel pomeriggio con due defezioni, due speranze e tanti giovani. Allegri deve ancora una volta fare di necessità virtù e per l'impegno nelle Finals della Supercoppa Italiana convoca tutti i convocabili, compreso un certo Maximilian Ibrahimovic.

Gimenez preoccupa, Gabbia non rischia

Ha atteso tutti i responsi dello staff medico prima di decidere, poi Allegri ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di un recupero in extremis per Gimenez e Gabbia. Preoccupa il messicano, che nonostante l'ottimismo del tecnico si è fermato ancora ed ha optato per un consulto in Olanda con lo specialista della caviglia Gino Kerkhoffs, che non ha escluso l'intervento chirurgico. Meno seria, ma invalidante al momento, la situazione del difensore, che contro il Sassuolo si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro. Nulla di grave, ma è consigliabile non rischiare.

 

Fofana c'è, Leao quasi

Partono con la squadra invece Fofana, che ha smaltito il problema muscolare che lo aveva escluso dalle sfide con Torino e Sassuolo, e soprattutto Leao, che ha risolto il problema dell'infiammazzione agli adduttori, ma che contro il Napoli dovrebbe andare al massimo in panchina, con la prospettiva di partire titolare in un'eventuale finale.

Tanti giovani e Ibra jr

Per far numero, Allegri regala un'esperienza da ricordare a Sala e Borsani della Primavera ed a Dutu, Vladimirov e Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, del Milan Futuro.

 

