Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il montepremi della Supercoppa è ricchissimo: ecco quanto possono incassare Inter, Milan, Napoli e Bologna

Una caccia al tesoro nel deserto: l’incasso per chi alzerà il trofeo vale tantissimo. E i tifosi…
Fabio Mandarini - Inviato a Riyadh
5 min

Il riflesso della Serie A nello specchio d’Arabia: vediamoci tra cinque giorni e ti dirò chi è la più bella del reame Supercoppa. Inter, Milan, Napoli e Bologna, secondo il rigoroso ordine della classifica del campionato, sono attese a Riyadh per contendersi il trofeo vinto a gennaio dal Diavolo di Sergio Conceiçao con il sigaro in bocca nel derby finale: fu l’illusione di qualcosa che poi non accadde più, ma oggi è tutta un’altra storia. Storica davvero sarà la partecipazione del Bologna: la prima in assoluto, con Italiano che non l’ha mai giocata neanche da calciatore. Dopo il disastro post scudetto 2023, il Napoli tornerà da campione d’Italia e Conte ritroverà la coppa dopo 12 anni e 4 mesi: una partecipazione con la Juventus, una vittoria. Mentre l’Inter, dal 2022 un’habitué nel deserto e da qualche giorno prima da sola in campionato, inseguirà la quinta finale di seguito e la nona vittoria (come il Milan) che le consentirebbe di agganciare la Juve in vetta all’albo. La novità sarà Chivu: il debutto da allenatore come Vincenzo, ma da giocatore nerazzurro ne ha vinte due con Mou e Rafa una quindicina di anni fa. Altri tempi. C’è anche il risvolto economico, che spiega il perché di questa trasferta nel deserto. La vincitrice del trofeo porterà a casa 9,5 milioni di euro, più 1,5 garantiti per un’amichevole con la vincitrice della supercoppa saudita per un totale di 11; alla finalista andranno 6,7 milioni, alle due perdenti delle semifinali 2,4 a testa. Qualche briciola anche nelle casse di chi resta a casa: 2 milioni da dividere fra le altre 16 di A.

Il quadro delle sfide e gli scontri diretti

La 38ª edizione della Supercoppa, in programma da domani a lunedì a Riyadh con la formula della Final Four e ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, rispecchia il trend del momento italiano: ci sono le squadre che ogni settimana si scambiano le prime tre posizioni - ad eccezione della Roma - e quella che spesso propone il gioco più brillante - il Bologna - al netto di qualche frenata condizionata dall’equazione Europa/alternative. Comunque, un belvedere in Arabia. Le semifinali andranno in scena tra domani, Napoli-Milan alle 20 italiane (le 22 locali), e venerdì, Bologna-Milan ancora alle 20 (22 arabe); la finale è in agenda lunedì, allo stesso orario. Il teatro delle partite sarà sempre l’Al-Awwal Park Stadium, 26.100 posti: per la prima tra Conte e Allegri sarà sold out, mentre per il bis tra Chivu e Italiano ci sono ancora biglietti in vendita. L’aspetto davvero interessante, quello che potrebbe orientare incroci e destini, è suggerito dall’andamento negli scontri diretti in campionato. Napoli: ha giocato con tutti, ne ha vinti 4 con Inter, Roma, Juve e Atalanta, ha perso con Milan e Bologna e non ha mai pareggiato. Completo anche il giro del Milan: vittorie con Napoli, Bologna, Roma e Inter, pareggi con Juve e Atalanta. Inter: 3 sconfitte con Napoli, Milan e Juve, una vittoria con la Roma e Atalanta e Bologna da sfidare. Bologna: sconfitte con Milan, Roma e Juve (domenica), vittoria con il Napoli e l’attesa di misurarsi con Atalanta e Inter. Anzi, servito in semifinale. Napoli e Milan, certamente non brillanti contro avversari teoricamente meno attrezzati come hanno confermato ancora la sconfitta a Udine e il pareggio con il Sassuolo a San Siro, sono le squadre con il rendimento migliore negli scontri diretti. E guarda caso si affronteranno: grande rivincita. 

Come stanno le squadre

Dal punto di vista fisico è proprio il Napoli a essere in maggiore difficoltà: indizi di stress psicofisico a Lisbona in Champions, vere prove contro l’Udinese. L’emergenza ha colpito: a Conte mancheranno ancora Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret, ma presenterà in panchina per la prima volta Lukaku, fuori dal 14 agosto. Allegri spera di poter contare su Fofana e Leao, mentre l’Inter ha perso Dumfries e Acerbi e attende Calhanoglu e Darmian. Il Bologna farà a meno di Skorupski, Casale e Freuler. Ognuno ha i suoi problemi. Qualcuno ne ha di più. Per la cronaca, Napoli, Milan e Bologna sono arrivate ieri, accolte da un clima molto simile all’Italia, oggi sarà la volta dell’Inter. Ognuno ha scelto un quartier generale tra gli hotel Mövenpick, Four Season, Hilton e Mandarin. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Se... il calcio di una serie A imperfettaIl Milan vola a Riyad senza Gabbia e Gimenez

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS