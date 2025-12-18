Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il quizzone d’Arabia: chi l’ha detto?

Il quizzone d’Arabia: chi l’ha detto?

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Ivan Zazzaroni
2 min
TagsMilanInterBologna

Quattro finalisti, quattro allenatori coi quali ho confidenza. Alla domanda «quanto ti interessa questa coppa?», chi dei quattro ha risposto con sincerità e un filo di paraculaggine «mi interessa se la vinco, se la perdo no»? 

Non vi do alcuna indicazione e non potete chiedere l’aiuto da casa: individuare il “colpevole” non è semplice, visto che si tratta di soggetti particolarmente intelligenti, esperti e oltretutto spiritosi. Non sempre, non sempre. 

Il destino della coppa Italia e della Supercoppa Italia - valutazione estendibile alla Supercoppa Europa - è ormai questo: se la vinci bene, se la perdi nessun dramma

Tornei come questi, per importanza il terzo e il quarto stagionale, subiscono la netta prevalenza della Champions che, soprattutto grazie ai milioni che genera, cannibalizza tutto il resto, compreso il campionato nazionale. 

Il nostro inviato in Arabia ci informa che stasera lo stadio sarà pieno, mentre domani si conteranno numerosi vuoti: il Bologna è stato seguito da 400 tifosi, e non sono nemmeno pochi, l’Inter ha una rappresentanza più folta. Al solito numerosa la presenza di napoletani e milanisti originali e sauditi.  

Gli arabi avrebbero gradito la Juve, possibilmente con Zidane, Platini e Del Piero in campo. Ammirano quelli, soltanto da pochi mesi qualcuno comincia a stravedere per Yildiz.  

Godiamoci lo spettacolo in tv: subentra allo show di Fiorella Mannoia che sarà comunque presente con l’irrinunciabile spot Enel.  

Vinca il migliore. Da bolognese rispondo alla Rocco: «Speremo de no».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Napoli, problemi per OliveraConte prima di Napoli-Milan

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS