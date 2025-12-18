Il quizzone d’Arabia: chi l’ha detto?

Quattro finalisti, quattro allenatori coi quali ho confidenza. Alla domanda « quanto ti interessa questa coppa? », chi dei quattro ha risposto con sincerità e un filo di paraculaggine « mi interessa se la vinco, se la perdo no »?

Non vi do alcuna indicazione e non potete chiedere l’aiuto da casa: individuare il “colpevole” non è semplice, visto che si tratta di soggetti particolarmente intelligenti, esperti e oltretutto spiritosi. Non sempre, non sempre.

Il destino della coppa Italia e della Supercoppa Italia - valutazione estendibile alla Supercoppa Europa - è ormai questo: se la vinci bene, se la perdi nessun dramma.

Tornei come questi, per importanza il terzo e il quarto stagionale, subiscono la netta prevalenza della Champions che, soprattutto grazie ai milioni che genera, cannibalizza tutto il resto, compreso il campionato nazionale.

Il nostro inviato in Arabia ci informa che stasera lo stadio sarà pieno, mentre domani si conteranno numerosi vuoti: il Bologna è stato seguito da 400 tifosi, e non sono nemmeno pochi, l’Inter ha una rappresentanza più folta. Al solito numerosa la presenza di napoletani e milanisti originali e sauditi.

Gli arabi avrebbero gradito la Juve, possibilmente con Zidane, Platini e Del Piero in campo. Ammirano quelli, soltanto da pochi mesi qualcuno comincia a stravedere per Yildiz.

Godiamoci lo spettacolo in tv: subentra allo show di Fiorella Mannoia che sarà comunque presente con l’irrinunciabile spot Enel.

Vinca il migliore. Da bolognese rispondo alla Rocco: «Speremo de no».