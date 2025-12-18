Dove vedere Napoli-Milan di Supercoppa in tv? Mediaset, Rai o Dazn, orario
Inizia ufficialmente la nuova edizione della Supercoppa Italiana, aperta dall'attesissima semifinale tra il Napoli campione d'Italia e il Milan di Massimiliano Allegri, finalista della Coppa Italia 2024/25. Riflettori puntati su Antonio Conte e sul confronto con il tecnico livornese, a pochi mesi dalla vittoria dei rossoneri in campionato, datata 28 settembre. A Riyadh, però, sarà partita secca: tutto in 90 minuti, senza tempi supplementari in caso di parità al termine dei regolamentari. Eventualmente, si andrà subito ai calci di rigore.
Napoli-Milan, l'orario della semifinale della Supercoppa Italiana
La semifinale che vedrà protagoniste Napoli e Milan andrà in scena oggi, giovedì 18 dicembre, alle ore 18 (italiane) al "King Saud University Stadium" di Riyadh.
Dove vedere Napoli-Milan di Supercoppa in diretta tv
Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia Uno.
Napoli-Milan, dove vedere in streaming la semifinale
Servizio streaming attivo sul portale mediasetinfinity.mediaset.it e sull'app Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la semifinale della Supercoppa Italiana in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale da Riyadh.
Le probabili formazioni di Conte e Allegri
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Olivera. Squalificati: -. Diffidati: -.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Jashari, Vladimirov, Dutu, Borsani, Sala.
Indisponibili: Gimenez, Gabbia. Squalificati: -. Diffidati: -.
