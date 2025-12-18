Corriere dello Sport.it
Dove vedere Napoli-Milan di Supercoppa in tv? Mediaset, Rai o Dazn, orario

Si apre il sipario sulla competizione in programma a Riyadh: oggi la prima semifinale, ecco le probabili scelte di Conte ed Allegri
Inizia ufficialmente la nuova edizione della Supercoppa Italiana, aperta dall'attesissima semifinale tra il Napoli campione d'Italia e il Milan di Massimiliano Allegri, finalista della Coppa Italia 2024/25. Riflettori puntati su Antonio Conte e sul confronto con il tecnico livornese, a pochi mesi dalla vittoria dei rossoneri in campionato, datata 28 settembre. A Riyadh, però, sarà partita secca: tutto in 90 minuti, senza tempi supplementari in caso di parità al termine dei regolamentari. Eventualmente, si andrà subito ai calci di rigore.

Napoli-Milan, l'orario della semifinale della Supercoppa Italiana

La semifinale che vedrà protagoniste Napoli e Milan andrà in scena oggi, giovedì 18 dicembre, alle ore 18 (italiane) al "King Saud University Stadium" di Riyadh.

Dove vedere Napoli-Milan di Supercoppa in diretta tv

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia Uno.

Napoli-Milan, dove vedere in streaming la semifinale

Servizio streaming attivo sul portale mediasetinfinity.mediaset.it e sull'app Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente su Play Store e App Store. Potrete seguire la semifinale della Supercoppa Italiana in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale da Riyadh.

Le probabili formazioni di Conte e Allegri

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret, Olivera. Squalificati: -. Diffidati: -.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Jashari, Vladimirov, Dutu, Borsani, Sala.

Indisponibili: Gimenez, Gabbia. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

