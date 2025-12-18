Dove vedere Napoli-Milan di Supercoppa in tv? Mediaset, Rai o Dazn, orario

Inizia ufficialmente la nuova edizione della Supercoppa Italiana, aperta dall'attesissima semifinale tra il Napoli campione d'Italia e il Milan di Massimiliano Allegri, finalista della Coppa Italia 2024/25. Riflettori puntati su Antonio Conte e sul confronto con il tecnico livornese, a pochi mesi dalla vittoria dei rossoneri in campionato, datata 28 settembre. A Riyadh, però, sarà partita secca: tutto in 90 minuti, senza tempi supplementari in caso di parità al termine dei regolamentari. Eventualmente, si andrà subito ai calci di rigore.