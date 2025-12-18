"Milan-Como si giocherà in Australia". La conferma del presidente della Lega Serie A

I dubbi sono definitivamente sciolti: Milan-Como, valida per la 24ª giornata di Serie A, si giocherà a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli , prima della semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad tra il Milan e il Napoli.

Le parole di Simonelli

"Si giocherà lì come da programma - le parole di Simonelli a Mediaset - con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto".