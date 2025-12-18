Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
"Milan-Como si giocherà in Australia". La conferma del presidente della Lega Serie A© LAPRESSE

"Milan-Como si giocherà in Australia". La conferma del presidente della Lega Serie A

Simonelli scioglie gli ultimi dubbi e ufficializza la disputa del match a Perth a febbraio: tutti i dettagli
1 min
TagsMilanComo

I dubbi sono definitivamente sciolti: Milan-Como, valida per la 24ª giornata di Serie A, si giocherà a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, prima della semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad tra il Milan e il Napoli.

Le parole di Simonelli

"Si giocherà lì come da programma - le parole di Simonelli a Mediaset - con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Simonelli su Milan-Como in AustraliaIl Milan accelera per Fullkrug

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS