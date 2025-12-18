Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bufera tra Allegri e Conte in Supercoppa: l'allenatore del Napoli reagisce così

Bufera tra Allegri e Conte in Supercoppa: l'allenatore del Napoli reagisce così

Le due panchine si sono punzecchiate spesso nel corso della semifinale della Supercoppa italiana. Al termine della gara non c'è stata la consueta stretta di mano
1 min

Attimi di tensione tra le panchine di Milan e Napoli al termine della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, che si è chiusa con la vittoria degli azzurri per 2-0 (gol di Neres e Hojlund). Al fischio finale non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due tecnici. Le due panchine si erano punzecchiate spesso nel corso della gara e nel finale si è sentito il tecnico del Napoli Antonio Conte urlare verso gli aversari: "Ma basta".

Conte e Allegri, il mancato saluto

Al fischio finale non c'è stata nessuna stretta di mano tra i due allenatori. Allegri è rientrato immediatamente negli spogliatoi, mentre Conte si è soffermato a salutare il pubblico, prima di abbandonare il campo. L'unico incrocio è stato con Landucci, vice di Massimiliano Allegri. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Neres e Hojlund mandano Conte in finaleNapoli, Manna esalta Conte

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS