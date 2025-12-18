Bufera tra Allegri e Conte in Supercoppa: l'allenatore del Napoli reagisce così
Attimi di tensione tra le panchine di Milan e Napoli al termine della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, che si è chiusa con la vittoria degli azzurri per 2-0 (gol di Neres e Hojlund). Al fischio finale non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due tecnici. Le due panchine si erano punzecchiate spesso nel corso della gara e nel finale si è sentito il tecnico del Napoli Antonio Conte urlare verso gli aversari: "Ma basta".
Conte e Allegri, il mancato saluto
Al fischio finale non c'è stata nessuna stretta di mano tra i due allenatori. Allegri è rientrato immediatamente negli spogliatoi, mentre Conte si è soffermato a salutare il pubblico, prima di abbandonare il campo. L'unico incrocio è stato con Landucci, vice di Massimiliano Allegri.