Juve-Roma senza Cabal ed Hermoso: le ultime sulle formazioni

Inviata a TORINO - Nella Juve non c’è Cabal, neppure convocato. C’è invece Rugani. Nella Roma Hermoso difficilmente sarà in campo (problemi muscolari, non sembra aver superato il provino di stamattina), mentre Dybala è pronto a partire dal primo minuto. Sono queste le ultime di formazione a poche ora da Juventus-Roma.