sabato 20 dicembre 2025
Juve-Roma senza Cabal ed Hermoso: le ultime sulle formazioni

I due difensori non saranno in campo nel big match di stasera tra le formazioni di Spalletti e Gasperini
Chiara Zucchelli
1 min
Inviata a TORINO - Nella Juve non c’è Cabal, neppure convocato. C’è invece Rugani. Nella Roma Hermoso difficilmente sarà in campo (problemi muscolari, non sembra aver superato il provino di stamattina), mentre Dybala è pronto a partire dal primo minuto. Sono queste le ultime di formazione a poche ora da Juventus-Roma.

Juve-Roma, attesi oltre 2mila romanisti 

La Roma è in ritiro in un hotel del centro, la Juve nel solito J Hotel. Lo Stadium sarà tutto esaurito, in arrivo da Roma oltre 2mila romanisti. Gasperini dovrebbe varare una difesa con Ziolkowski, Rensch e Mancini, nella Juventus dopo una vita torna in panchina Milik.

