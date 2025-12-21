Dove vedere Cagliari-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della sedicesima giornata di Serie A si apre con il lunch match tra Cagliari e Pisa, sfida delicatissima in ottica salvezza.
Cagliari-Pisa, l'orario
Cagliari-Pisa andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 12:30 all'Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Pisa in diretta tv
Cagliari-Pisa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Pisacane e Gilardino
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Rodriguez, Mina, Obert; Adopo, Deiola, Folorunsho; Gaetano, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane
PISA (3-5-2): PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatre: Gilardino
