Dove vedere Genoa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Genoa e Atalanta si affrontano nell'ultima partita della domenica di Serie A: la squadra di De Rossi è alla ricerca di punti salvezza, quella di Palladino di punti per l'Europa.

Genoa-Atalanta, l'orario

Genoa-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.