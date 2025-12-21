Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Dove vedere Genoa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario© LAPRESSE

Dove vedere Genoa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni di De Rossi e Palladino
TagsSerie AGenoaatalanta

Genoa e Atalanta si affrontano nell'ultima partita della domenica di Serie A: la squadra di De Rossi è alla ricerca di punti salvezza, quella di Palladino di punti per l'Europa.

Genoa-Atalanta, l'orario

Genoa-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di De Rossi e Palladino

CAGLIARI (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovksyi, Thorsby, Marin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

A disposizione: 39 Sommariva, 5 Ostigard, 20 Sabelli, 77 Ellertsson, 23 Carboni, 76 Venturino, 73 Masini, 8 Stanciu, 18 Ekuban, 21 Ekhator, 40 Fini.

Indisponibili: Cornet, Cuenca, Messias, Onana, Siegrist.

Squalificati: - Diffidati: Ostigard.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. Allenatre: Palladino

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 6 Musah, 44 Brescianini, 7 Sulemana, 70 Maldini, 90 Krstovic.

Indisponibili: Pasalic, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Kossounou e Lookman (Coppa d’Africa).

Squalificati: - Diffidati: -

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Genoa e Atalanta si affrontano nell'ultima partita della domenica di Serie A: la squadra di De Rossi è alla ricerca di punti salvezza, quella di Palladino di punti per l'Europa.

Genoa-Atalanta, l'orario

Genoa-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Genoa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di De Rossi e Palladino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS