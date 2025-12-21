Dove vedere Genoa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Genoa e Atalanta si affrontano nell'ultima partita della domenica di Serie A: la squadra di De Rossi è alla ricerca di punti salvezza, quella di Palladino di punti per l'Europa.
Genoa-Atalanta, l'orario
Genoa-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.
Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv
Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di De Rossi e Palladino
CAGLIARI (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovksyi, Thorsby, Marin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
A disposizione: 39 Sommariva, 5 Ostigard, 20 Sabelli, 77 Ellertsson, 23 Carboni, 76 Venturino, 73 Masini, 8 Stanciu, 18 Ekuban, 21 Ekhator, 40 Fini.
Indisponibili: Cornet, Cuenca, Messias, Onana, Siegrist.
Squalificati: - Diffidati: Ostigard.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca. Allenatre: Palladino
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 6 Musah, 44 Brescianini, 7 Sulemana, 70 Maldini, 90 Krstovic.
Indisponibili: Pasalic, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Kossounou e Lookman (Coppa d’Africa).
Squalificati: - Diffidati: -
Genoa e Atalanta si affrontano nell'ultima partita della domenica di Serie A: la squadra di De Rossi è alla ricerca di punti salvezza, quella di Palladino di punti per l'Europa.
Genoa-Atalanta, l'orario
Genoa-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.
Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv
Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.