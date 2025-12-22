Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Bologna, l’arte di fare il calcio

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Ivan Zazzaroni
4 min
Tagsnapoli-bolognaSupercoppa Italiana

Napoli-Bologna non è la finale giusta solo perché mette di fronte i vincitori di scudetto e coppa Italia. Lo è innazitutto poiché conferma, sottolineandolo, il successo dei due club che negli ultimi quattro anni hanno compiuto i maggiori progressi sul piano della solidità, della stabilità e dei risultati. Insomma, quelli che - se vogliamo insieme all’Inter - hanno fatto le cose come si deve e chi se ne fotte se poi gli arabi li fischiano o non si presentano allo stadio perché conoscono e tifano esclusivamente Milan e Inter, Modric e Lautaro.

Napoli e Bologna sono un esempio di come si deve fare calcio in Italia, qui siamo: proprietà fisica, riconoscibile e presente pur nel rispetto delle naturali differenze caratteriali (l’esuberante, spesso eccessivo Aurelio De Laurentiis e il riservatissimo Joey Saputo), amministratori esperti di numeri e politica sportiva sempre meno esposti dei loro “capi”, giusto uno o due passi di lato (Chiavelli e Fenucci), direttori sportivi di indubbie capacità portati (o costretti) a non uscire dai confini del ruolo (il giovane Giovanni Manna dopo Giuntoli e l’inimitabile Giovanni Sartori), ottimi scout e, naturalmente, allenatori d’alto livello (il vincente-subito Antonio Conte e il sempre più sorprendente Vincenzo Italiano, subentrato a Motta, a sua volta successore di Mihajlovic).

Competenza, attenzione al “prodotto” e continuità, ecco la formula semplice, quasi scontata, ma efficace. Perché una strategia, per funzionare, deve avere continuità, non può essere costantemente reimpostata.

Ha provato a forzare l’impianto De Laurentiis tra lo scudetto di Spalletti e quello di Conte forse ritenendo di essere più furbo e forte del calcio, ha toppato di brutto, ma ha avuto l’intelligenza di ripensarci consegnando il Napoli alla guida giusta. E al calcio. Regola confermata dunque.

Rispetto dei ruoli e fiducia: il presidente non può fare il mercato con i suoi amici intermediari scavalcando sistematicamente il ds, così come l’allenatore non deve occuparsi di numeri e bilanci, ma essere esigente sul piano tecnico. Chi lascia fare agli altri in sede di campagna acquisti e non esercita le opportune pressioni per ottenere materiale di livello è destinato il più delle volte a fallire. Per chiedere uno sforzo alla proprietà deve però essere credibile e convincente e la credibilità all’allenatore la garantiscono i risultati.

Indro Montanelli spiegò a modo suo il valore della competenza: «I bordelli» disse «le uniche istituzioni italiane in cui la tecnica venisse rispettata e la competenza riconosciuta».

In fondo il calcio italiano altro non è che un casino disorganizzato al quale si riesce a sopravvivere soltanto esaltando le conoscenze e capacità proprie e dei principali collaboratori.

Nel calcio non si inventa più nulla, è semplice sul campo e soprattutto in sede: se non se ne conosce il linguaggio, meglio fare altro. C’è sempre il burraco che è meno rischioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Neres, intervista esclusivaItaliano sul Napoli e Conte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS