Dove vedere Napoli-Bologna in tv? Mediaset, Rai o Dazn, l'orario della finale della Supercoppa Italiana
A Riyadh è il giorno della finale della Supercoppa Italiana 2025. Napoli e Bologna si affrontano dopo aver battuto rispettivamente Milan ed Inter in semifinale, staccando il pass per l'ultimo atto di questo mini-torneo, a cui hanno avuto accesso grazie alle vittorie della Serie A 2024/25 e dell'ultima edizione della Coppa Italia. Riflettori puntati su Antonio Conte e Vincenzo Italiano.
Napoli-Bologna, l'orario della finale della Supercoppa Italiana
La finale Napoli-Bologna andrà in scena oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 20 (italiane) all'Al-Awwal Park di Riyadh.
Dove vedere la finale Napoli-Bologna in diretta tv
Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, con Mediaset che detiene in esclusiva i diritti televisivi della Supercoppa Italiana.
Napoli-Bologna, dove vedere in streaming la finale della Supercoppa Italiana
Servizio streaming attivo su Mediaset Infinity, tramite app e browser, e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, a cui sarà possibile accedere gratuitamente creando un account sulla piattaforma. Potrete seguire la finale della Supercoppa Italiana anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale direttamente da Riyadh.
Le probabili formazioni di Conte e Italiano
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret. Squalificati: -. Diffidati: -.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Tomasevic, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Moro, Odgaard, Sulemana, Castro, Rowe, Immobile, Dominguez.
Indisponibili: Casale, Freuler, Bernardeschi. Squalificati: -. Diffidati: -.
