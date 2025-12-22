Dove vedere Napoli-Bologna in tv? Mediaset, Rai o Dazn, l'orario della finale della Supercoppa Italiana

A Riyadh è il giorno della finale della Supercoppa Italiana 2025. Napoli e Bologna si affrontano dopo aver battuto rispettivamente Milan ed Inter in semifinale, staccando il pass per l'ultimo atto di questo mini-torneo, a cui hanno avuto accesso grazie alle vittorie della Serie A 2024/25 e dell'ultima edizione della Coppa Italia. Riflettori puntati su Antonio Conte e Vincenzo Italiano.