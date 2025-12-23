Open Var e il contatto su Noslin: "Rigore? No, contatto leggero"

Cosa dice l’arbitro sul contatto su Noslin

A fare chiarezza è intervenuto Open VAR, nel quale Andrea De Marco, responsabile della collaborazione tra CAN e i club di Serie A e B, ha analizzato nel dettaglio gli episodi più discussi di Lazio-Cremonese, partendo dalla trattenuta di Terracciano su Noslin. Dal dialogo tra arbitro e VAR emerge come l’attenzione si sia concentrata soprattutto su un possibile tocco di mano. Dopo un check accurato, il VAR ha stabilito che il pallone colpisce il difensore sotto l’ascella, nella cosiddetta “zona verde”, e non in “zona rossa”, quella che avrebbe comportato l’assegnazione del calcio di rigore. “La trattenuta è stata analizzata – ha spiegato De Marco – ma è stata considerata troppo leggera per essere sanzionata. Il focus era sul tocco del braccio, perché se ci fosse stato sarebbe stato punibile”. Secondo l’ex arbitro, dunque, la decisione di non intervenire è coerente con la linea adottata in Italia: “Quando c’è una trattenuta leggera si tende a non punirla”. Una valutazione che De Marco conferma anche per il contatto tra Terracciano e Castellanos: “In questo caso i due calciatori vanno a contendere il pallone e non ci sono gli estremi per il rigore. Anche qui la decisione di arbitro e VAR è corretta”.

Il contatto Bremer-Pellegrini

In Juve-Roma ecco il contatto dubbio Bremer e Pellegrini: "Lo step on foot è punibile proprio quando c'è un contatto netto e anche di una certa intensità - ha spiegato De Marco -. In questo caso il contatto è marginale e quindi non va punito con il fallo. Corretta dunque la decisione di Sozza durante la partita”.