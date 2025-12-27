Dove vedere Udinese-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Udinese-Lazio, l'orario

Udinese-Lazio andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 18 al Bluenergy Stadium.

Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Runjaic e Sarri

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Palma, Kamara, Ehizibue, Lovric, Zarraga, Camara, Miller, Bravo, Gueye, Buksa.

Indisponibili: Zemura, Atta, Modesto, Bayo. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zacagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Navares, Belahyane, Farcomeni, Sanà Fernandes, Isaksen, Pedro, Noslin.

Indisponibili: Rovella, Dia, Dele-Bashiru. Squalificati: Basic, Zaccagni. Diffidati: -.