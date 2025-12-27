Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dove vedere Udinese-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario© BARTOLETTI

Dove vedere Udinese-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Trasferta al Bluenergy Stadium per i biancocelesti nella 17esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Sarri e Runjaic
3 min
TagsLazioUdineseSerie A

La Lazio arriva alla trasferta di Udine con alle spalle una striscia di quattro risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. La classifica torna a far ben sperare, ma serve lo scossone definitivo per tornare a lottare per i piazzamenti europei. Sarri per la partita contro l'Udinese recupera Zaccagni dalla squalifica, ma perde Guendouzi per lo stesso motivo, come Basic. Belahyane verso una maglia da titolare a centrocampo.

Udinese-Lazio, l'orario

Udinese-Lazio andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 18 al Bluenergy Stadium.

Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Runjaic e Sarri 

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. 

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Palma, Kamara, Ehizibue, Lovric, Zarraga, Camara, Miller, Bravo, Gueye, Buksa. 

Indisponibili: Zemura, Atta, Modesto, Bayo. Squalificati: Okoye. Diffidati: -. 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zacagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Navares, Belahyane, Farcomeni, Sanà Fernandes, Isaksen, Pedro, Noslin.

Indisponibili: Rovella, Dia, Dele-Bashiru. Squalificati: Basic, Zaccagni. Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Lazio, la strategia per il mercatoLa conferenza di Runjaic

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS