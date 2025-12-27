Dove vedere Parma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
La diciassettesima giornata di Serie A si apre con un lunch match che rappresenta una delicatissima sfida in zona salvezza, tra il Parma, che non ha giocato settimana scorsa a causa degli impegni dell'avversaria in Supercoppa italiana, mentre la Fiorentina è reduce dal primo successo stagionale, contro l'Udinese.
Parma-Fiorentina, l'orario
Parma-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.
Dove vedere Parma-Fiorentina in diretta tv
Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Cuesta e Vanoli
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Troilo, Lovik, Sorensen, Ordonez, Hernani, Circati, Trabucchi, Cutrone, Almqvist, Cremaschi, Begic, Oristanio, Djuric.
Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Suzuki. Squalificati: -. Diffidati: -.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Fortini, Gosens, C. Nicolussi, Sohm, Kouame, Dzeko, Piccoli.
Indisponibili: Fazzini, Lamptey, P. Marì, Sabiri. Squalificati: Ranieri. Diffidati: - .
La diciassettesima giornata di Serie A si apre con un lunch match che rappresenta una delicatissima sfida in zona salvezza, tra il Parma, che non ha giocato settimana scorsa a causa degli impegni dell'avversaria in Supercoppa italiana, mentre la Fiorentina è reduce dal primo successo stagionale, contro l'Udinese.
Parma-Fiorentina, l'orario
Parma-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.
Dove vedere Parma-Fiorentina in diretta tv
Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.