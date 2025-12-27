Dove vedere Parma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

La diciassettesima giornata di Serie A si apre con un lunch match che rappresenta una delicatissima sfida in zona salvezza, tra il Parma , che non ha giocato settimana scorsa a causa degli impegni dell'avversaria in Supercoppa italiana, mentre la Fiorentina è reduce dal primo successo stagionale, contro l'Udinese.

Parma-Fiorentina, l'orario

Parma-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Fiorentina in diretta tv

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.