Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Parma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Scontro diretto in zona salvezza al Tardini. Tutte le informazioni sul match di Serie A: le probabili formazioni di Cuesta e Vanoli
TagsparmafiorentinasSerie A

La diciassettesima giornata di Serie A si apre con un lunch match che rappresenta una delicatissima sfida in zona salvezza, tra il Parma, che non ha giocato settimana scorsa a causa degli impegni dell'avversaria in Supercoppa italiana, mentre la Fiorentina è reduce dal primo successo stagionale, contro l'Udinese.

Parma-Fiorentina, l'orario

Parma-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Fiorentina in diretta tv

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Cuesta e Vanoli

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri;  Bernabé, Estevez, Keita; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta 
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Troilo, Lovik, Sorensen, Ordonez, Hernani, Circati, Trabucchi, Cutrone, Almqvist, Cremaschi, Begic, Oristanio, Djuric. 
Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Suzuki. Squalificati: -. Diffidati: -. 

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Fortini, Gosens, C. Nicolussi, Sohm, Kouame, Dzeko, Piccoli. 
Indisponibili: Fazzini, Lamptey, P. Marì, Sabiri. Squalificati: Ranieri. Diffidati: - . 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La diciassettesima giornata di Serie A si apre con un lunch match che rappresenta una delicatissima sfida in zona salvezza, tra il Parma, che non ha giocato settimana scorsa a causa degli impegni dell'avversaria in Supercoppa italiana, mentre la Fiorentina è reduce dal primo successo stagionale, contro l'Udinese.

Parma-Fiorentina, l'orario

Parma-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 12:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Fiorentina in diretta tv

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Perché De Gea è il nuovo capitanoAspettando il Parma
1
Dove vedere Parma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Cuesta e Vanoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS