Fiorentina, tifosi furiosi. Perde a Parma 1-0: "Presuntuosi dopo l'Udinese"

La Fiorentina non si conferma e torna a frenare: battuta 1-0 a Parma nella diciassettesima giornata di Serie A . Al Tardini decide un gol di Sorensen a tre minuti dall'inizio della ripresa. Quarto successo per Cuesta , battuta d'arresto pesante per Vanoli : persa la sfida salvezza con i crociati, che aumentano a 8 i punti di vantaggio sulla Viola fanalino di coda in classifica , alla decima sconfitta stagionale in campionato. Furiosi i tifosi sui social: "Presuntiosi dopo la vittoria con l'Udinese".

Parma pericoloso con Ondrejka, la Fiorentina non punge

Parte meglio il Parma: Ondrejka punta Dodo e prova la conclusione sul secondo palo: palla a lato; Sorensen fa le prove generali di un pomeriggio da protagonista con una conclusione dal limite dell'area di rigore: la sua conclusione finisce di non molto sulla traversa. Poi Ondrejka testa i riflessi di De Gea. La Fiorentina fatica a produrre occasioni da rete: Kean prova a scuoterla con un paio di colpi di testa su cross di Dodo, ma Corvi non è costretto agli straordinari. Sul finire del primo tempo, botta e risposta: Ondrejka non trova la porta per questione di centimetri su un tiro sporco di Pellegrino; Gudmundsson pesca Dodo al limite dell'area di rigore, ma la battuta a rete del brasiliano finisce alta.

Decide il primo gol in Serie A di Sorensen: Parma-Fiorentina 1-0

In avvio di ripresa il Parma sbocca il risultato: cross dalla destra di Britschgi, Pellegrino colpisce al volo, Sorensen segue la traiettoria del pallone e colpisce di testa a due passi da De Gea. La palla batte a terra e s'infila in buca d'angolo. Primo gol in Serie A, esultanza alla Superman o meglio alla Vertonghen: il suo idolo da bambino. La reazione della Fiorentina è affidata all'ennesimo colpo di testa di Kean su cross di Dodo. Ci vuole, invece, il miglior Corvi per disinnescare un gran di tiro di Comuzzo dal centro dell'area di rigore. Pellegrino prova a scongiurare un finale di sofferenza approfittando di una palla persa da Fagioli, ma non trova la porta. Il subentrato Piccoli fa altrettanto su un invito di Gudmundsson dalla fascia destra. Di lì a poco l'islandese si mette in proprio scaldando le mani a Corvi con un rasoterra angolato dalla distanza. Ultima emozione. Il Parma vince, la Fiorentina torna a fare i conti con lo spauracchio della Serie B.

