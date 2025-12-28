Il Milan vola in testa: Nkunku decisivo, Verona spazzato via con tre gol

Milan, 3-0 al Verona a San Siro

Tutto sembra far pensare a un intervallo con le due squadre sul risultato di parità, ma nel recupero la squadra di Allegri trova il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo: spizzata di testa di Rabiot su cui si fionda Pulisic per l'1-0 al primo tiro in porta della partita.

Doppietta di Nkunku e gol di Pulisic

Nel primo minuto della ripresa, invece, Nelsson strattona ingenuamente Nkunku in area di rigore e Fabbri assegna un penalty al Milan: dal dischetto si presenta proprio l'attaccante francese che spiazza Montipò e sigla il raddoppio. Passano pochi minuti e al 53' Nkunku trova la doppietta. Dopo un tiro di Modric che Montipò devia sul palo, l'ex Lipsia si fionda sul pallone e segna. I rossoneri si sciolgono del tutto e vanno ancora vicini al gol prima con De Winter e poi con Loftus-Cheek. Nel finale il Verona trova il gol della bandiera con Orban, ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco: al triplice fischio è dunque 3-0.