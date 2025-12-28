Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Il Sassuolo frena il Bologna: Muharemovic risponde a Fabbian© ANSA

Il Sassuolo frena il Bologna: Muharemovic risponde a Fabbian

Non si va oltre la parità al Dall'Ara: tante occasioni nel finale per le squadre di Italiano e Grosso, ma nessuno riesce a segnare il gol vittoria
2 min
TagsSerie ABolognaSassuolo

Al Dall'Ara non si va oltre il pareggio: 1-1 tra Bologna e Sassuolo. Succede tutto nel secondo tempo con Fabbian che sblocca la partita nei primi minuti della ripresa, e Muharemovic che segna il gol del pareggio pochi minuti dopo. Tante occasioni nel finale per entrambe le squadre, ma troppi errori sotto porta. Italiano e Grosso portano a casa un punto a testa: il Bologna scivola al settimo posto, mentre il Sassuolo si porta al decimo.

Bologna-Sassuolo, 1-1 al Dall'Ara: in gol Fabbian e Muharemovic

Primo tempo che stenta a partire, ma viene stappato dall'occasione per Pinamonti che raccoglie il diagonale di Volpato, ma Ravaglia respinge bene. Lo stesso attaccante del Sassuolo non sfrutta l'enorme regalo di Lucumì che lo mette a tu per tu con il portiere rossoblù, che si salva. Reagisce il Bologna alla mezz'ora di gioco creando la più grande occasione della partita: Rowe guida la ripartenza, la mette a rimorchio per Dallinga che tutto solo in area calcia, ma Idzes e Candè respingono poco prima della linea. Inizia subito forte nella ripresa il Bologna che con un'azione molto simile a quella di Dallinga stavolta segna con Fabbian al 47'. Poco più di un quarto d'ora dopo, Ravaglia sbaglia l'uscita con i pugni su un corner, ne approfitta Muharemovic che di testa segna la rete del pareggio. Nel finale entrambe le squadre attaccano alla ricerca del gol vittoria. La più grande chance è per il Sassuolo: Lucumì sbaglia ancora e stavolta regala il pallone a Fadera che ha anche più tempo di Pinamonti per sistemarsi il pallone ma, a tu per tu con Ravaglia, la spara alta. 

