lunedì 29 dicembre 2025
La Lega Serie A cambia il pallone arancione: si torna al giallo o al bianco, ecco il motivo

La Lega Serie A cambia il pallone arancione: si torna al giallo o al bianco, ecco il motivo

Il presidente Ezio Simonelli ha annunciato la scelta: "Bello da guardare ma poco efficace, decisione oggettivamente poco felice"
2 min
Arriva la decisione sul pallone invernale della Serie A. La Lega infatti è stata costretta a cambiare l'arancione fluo che ha caratterizzato i palloni dalla dodicesima giornata di campionato e che ha fatto discutere. Il cambio, in vista dell'inizio del 2026 e della seconda parte di stagione, non sarà immediato. La scelta arriva dopo le numerose segnalazioni dei tifosi daltonici che non riuscivano a distinguire il pallone in mezzo al campo. Ad annunciare il cambio è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Simonelli: "Niente più pallone arancione, si tornerà al giallo o al bianco"

Ai microfoni di Rai Radio 1, ha affermato: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni". Si tornerà dunque alla colorazione classica gialla fluo o bianca. "Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco. Ci vorrà del tempo prima di poter sostituire quello arancione, che oggettivamente è stato una scelta non felice. Bello da guardare, ma poco efficace".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

