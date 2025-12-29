La Lega Serie A cambia il pallone arancione: si torna al giallo o al bianco, ecco il motivo

Arriva la decisione sul pallone invernale della Serie A. La Lega infatti è stata costretta a cambiare l'arancione fluo che ha caratterizzato i palloni dalla dodicesima giornata di campionato e che ha fatto discutere. Il cambio, in vista dell'inizio del 2026 e della seconda parte di stagione, non sarà immediato. La scelta arriva dopo le numerose segnalazioni dei tifosi daltonici che non riuscivano a distinguire il pallone in mezzo al campo. Ad annunciare il cambio è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.