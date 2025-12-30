Giudice Sportivo, un turno per Diego Carlos del Como
MILANO - Il Giudice Sportivo, in riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, ha squalificato per una giornata un solo giocatore: Diego Carlos del Como. Per quanto riguarda gli allenatori, due giornate di squalifica per l’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco "per avere, al 23' del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale". Per quanto riguarda le società multa di 10 mila euro per il Milan, 8 mila euro per il Lecce, 7 mila euro per la Lazio, 5 mila euro per la Fiorentina, 2 mila per il Bologna e 1,5 mila per l'Atalanta.