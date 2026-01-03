Dove vedere Atalanta-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Roma, l'orario

Atalanta-Roma è in programma oggi, sabato 3 gennaio, alle ore 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Roma in diretta tv

Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

