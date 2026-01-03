Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Dove vedere Atalanta-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida alla New Balance Arena, valida per la diciottesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Palladino e Gasperini
TagsatalantaRomaSerie A

Atalanta-Roma, a voi. Alla New Balance Arena si va in campo per la gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Raffaele Palladino sfidano i giallorossi di Gian Piero Gasperini al ritorno da grande ex a Bergamo. L'Atalanta vuole cancellare la sconfitta casalinga contro l'Inter (1-0), la Roma punta a dare continuità al successo casalingo sul Genoa (3-1).

Atalanta-Roma, l'orario

Atalanta-Roma è in programma oggi, sabato 3 gennaio, alle ore 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Roma in diretta tv

Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali  Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Juve-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Palladino e Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Scalvini, Ahanor, Musah, Pasalic, Brescianini, Bernasconi, Samardzic, Maldini, Krstovic. Allenatore: Palladino.

Indisponibili: Bellanova, Bakker, Kossounou e Lookman.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziólkowski, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Angeliño, Mirra, Lulli, Pisilli, Romano, El Shaarawy, Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: N’Dicka, El Aynaoui, Pellegrini, Bailey, Baldanzi.

Squalificati: -.

Diffidati: Cristante, Hermoso, Mancini, Wesley.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

