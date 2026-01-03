Il Como di Fabregas brilla anche senza Nico Paz: Da Cunha piega l'Udinese di misura  

Il Como vince anche con Nico Paz a mezzo servizio , tenuto in panchina da Fabregas per scelta tecnica (non era al meglio) fino al venti minuti dalla fine . L’Udinese, infatti, piega la testa a Singallia con il punteggio di 1-0 : con questo successo griffato Da Cunha, i lariani consolidano il sesto posto salendo a quota 30 punti, mentre i bianconeri restano a metà classifica.

Como-Udinse, basta Da Cunha su rigore

Il primo tempo registra un dominio totale del Como. Al 17’ Piotrowski trattiene vistosamente Moreno per la maglietta e l’arbitro può solo fischiare il rigore: dal dischetto si presenta Da Cunha, che non sbaglia tirando al centro della porta, 1-0. I padroni di casa sfiorano il raddoppio prima con Rodriguez e poi con il colpo di tacco di Perrone, sul quale non si fa sorprendere Padelli. L’Udinese? Non pervenuta con quel 29% di possesso palla. L’unico mezzo pericolo lo porta Zaniolo con un pallonetto che finisce sopra la traversa. Nella ripresa gli ospiti reagiscono. Ekkelenkamp sbaglia a tu per tu con Butez (fino a quel momento un playmaker, bravissimo con i piedi), di seguito Zaniolo segna saltando il portiere in dribbling ma la rete del potenziale pareggio viene annullata per un netto fuorigioco, non segnalato dal guardalinee ma rivisto in sala video. Il Como, poi, alza di nuovo i giri del motore: da segnalare il tiro potentissimo col mancino di Douvikas che fa tremare la traversa. Nel finale succede poco o nulla e la squadra di Fabregas continua la sua cavalcata verso l’Europa.