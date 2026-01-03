Pellegrino risponde a Thorstvedt: un punto a testa per Sassuolo e Parma

Un punto a testa per Sassuolo e Parma nel derby tutto emiliano della diciottesima giornata di Serie A. I neroverdi partono meglio e al 12' trovano il vantaggio con Thorstvedt: il norvegese è bravo a incornare di testa un cross di Walukiewicz e a prendere in controtempo Corvi per il vantaggio dei padroni di casa. Passano due minuti e il Parma sfiora subito il pari con uno strano colpo di testa di Valenti su cui Muric legge male la traiettoria.