Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pellegrino risponde a Thorstvedt: un punto a testa per Sassuolo e Parma© Getty Images

Pellegrino risponde a Thorstvedt: un punto a testa per Sassuolo e Parma

Le due reti del derby tutto emiliano arrivano entrambe nel primo tempo
3 min
TagsSerie ASassuoloparma

Un punto a testa per Sassuolo e Parma nel derby tutto emiliano della diciottesima giornata di Serie A. I neroverdi partono meglio e al 12' trovano il vantaggio con Thorstvedt: il norvegese è bravo a incornare di testa un cross di Walukiewicz e a prendere in controtempo Corvi per il vantaggio dei padroni di casa. Passano due minuti e il Parma sfiora subito il pari con uno strano colpo di testa di Valenti su cui Muric legge male la traiettoria.

Pellegrino risponde a Thorstvedt

I crociati, però, si rifanno al 24' dopo un brutto pallone perso dalla squadra di Grosso nella propria metà campo: ad approfittarne è Pellegrino, che con il mancino da fuori area supera il portiere per l'1-1. A fine primo tempo il Sassuolo spreca una grande occasione per riportarsi in avanti con Pinamonti in ripartenza dopo un rinvio grossolano di Circati su cui l'ex attaccante dell'Inter non riesce a trovare il momento giusto per arrivare al tiro.

Un punto a testa per Sassuolo e Parma

La ripresa invece comincia con una grande occasione per il Parma, ancora con Pellegrino. L'attaccante argentino, servito da un passaggio illuminante di Bernabé, ci prova con un destro in diagonale ma Muric risponde con un riflesso da portiere da calcio a cinque. Dall'altra parte Doig risponde immediatamente colpendo il palo con il destro, piede non suo. Due scintille dopo le quali il match pian piano si spegne, almeno fino al colpo di testa all'80' di Almqvist, salvato in corner da Muric. Al triplice fischio è dunque 1-1, con il Sassuolo che si porta a 23 punti in classifica mentre il Parma allunga di sei lunghezze la distanza dalla zona calda della classfica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Sassuolo-Parma

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS