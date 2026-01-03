Pellegrino risponde a Thorstvedt: un punto a testa per Sassuolo e Parma
Un punto a testa per Sassuolo e Parma nel derby tutto emiliano della diciottesima giornata di Serie A. I neroverdi partono meglio e al 12' trovano il vantaggio con Thorstvedt: il norvegese è bravo a incornare di testa un cross di Walukiewicz e a prendere in controtempo Corvi per il vantaggio dei padroni di casa. Passano due minuti e il Parma sfiora subito il pari con uno strano colpo di testa di Valenti su cui Muric legge male la traiettoria.
Pellegrino risponde a Thorstvedt
I crociati, però, si rifanno al 24' dopo un brutto pallone perso dalla squadra di Grosso nella propria metà campo: ad approfittarne è Pellegrino, che con il mancino da fuori area supera il portiere per l'1-1. A fine primo tempo il Sassuolo spreca una grande occasione per riportarsi in avanti con Pinamonti in ripartenza dopo un rinvio grossolano di Circati su cui l'ex attaccante dell'Inter non riesce a trovare il momento giusto per arrivare al tiro.
Un punto a testa per Sassuolo e Parma
La ripresa invece comincia con una grande occasione per il Parma, ancora con Pellegrino. L'attaccante argentino, servito da un passaggio illuminante di Bernabé, ci prova con un destro in diagonale ma Muric risponde con un riflesso da portiere da calcio a cinque. Dall'altra parte Doig risponde immediatamente colpendo il palo con il destro, piede non suo. Due scintille dopo le quali il match pian piano si spegne, almeno fino al colpo di testa all'80' di Almqvist, salvato in corner da Muric. Al triplice fischio è dunque 1-1, con il Sassuolo che si porta a 23 punti in classifica mentre il Parma allunga di sei lunghezze la distanza dalla zona calda della classfica.