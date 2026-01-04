Dove vedere Lazio-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica di Serie A si apre all'Olimpico, con la sfida Lazio-Napoli, valida per la diciottesima giornata di Serie A. I biancocelesti di Sarri, reduci da due pareggi consecutivi, con una vittoria supererebbe l'Atalanta. La squadra di Conte, invece, vuole rispondere al successo del Milan, in attesa della gara dell'Inter.
Lazio-Napoli, l'orario
Lazio-Napoli è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 12:30, allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv
Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Lazio-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Conte
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu.Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Rovella, Belahyane, Vecino, Serra, Isaksen, Pedro.
Indisponibili: Patric, Dia, Dele-Bashiru. Squalificati: -. Diffidati: -.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang
Indisponibili: Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: Juan Jesus.
