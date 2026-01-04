Dove vedere Inter-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Inter-Bologna chiuderà la domenica della diciottesima giornata di Serie A. Una sfida che segue di poche settimana quella in semifinale di Supercoppa, che ha visto i rossoblù vincere ai calci di rigore. I nerazzurri vogliono aprire il 2026 con un successo che gli permette di mantenere la testa della classifica. Il Bologna è alla ricerca di un successo che manca da quattro turni.
Inter-Bologna, l'orario
Inter-Bologna è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio "Meazza" di San Siro.
Dove vedere Inter-Bologna in diretta tv
Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Inter-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Italiano
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L.Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J.Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Cinquegrano, Carlos Augusto, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Diouf, Frattesi, P.Esposito, Spinaccè.
Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Darmian, Bonny. Squalificati: -. Diffidati: -
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Freuler, Pobega, Sulemana, Fabbian, Rowe, Immobile, Dallinga, Dominguez.
Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi Squalificati: -. Diffidati: Miranda, Cambiaghi.
Inter-Bologna chiuderà la domenica della diciottesima giornata di Serie A. Una sfida che segue di poche settimana quella in semifinale di Supercoppa, che ha visto i rossoblù vincere ai calci di rigore. I nerazzurri vogliono aprire il 2026 con un successo che gli permette di mantenere la testa della classifica. Il Bologna è alla ricerca di un successo che manca da quattro turni.
Inter-Bologna, l'orario
Inter-Bologna è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio "Meazza" di San Siro.
Dove vedere Inter-Bologna in diretta tv
Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Inter-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.