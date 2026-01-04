Dove vedere Inter-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

I nter-Bologna chiuderà la domenica della diciottesima giornata di Serie A . Una sfida che segue di poche settimana quella in semifinale di Supercoppa, che ha visto i rossoblù vincere ai calci di rigore. I nerazzurri vogliono aprire il 2026 con un successo che gli permette di mantenere la testa della classifica. Il Bologna è alla ricerca di un successo che manca da quattro turni.

Inter-Bologna, l'orario

Inter-Bologna è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio "Meazza" di San Siro.

Dove vedere Inter-Bologna in diretta tv

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Inter-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.