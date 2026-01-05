Serie A, le designazioni arbitrali: Sacchi per Lecce-Roma, Sozza dirige Lazio-Fiorentina

Gli arbitri di Serie A: le designazioni

Si parte domani con tre anticipi. Alle 15 Pisa-Como sarà diretta da Luca Pairetto (sezione di Nichelino). Alle 18 tocca a Lecce-AS Roma, affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata. In serata, alle 20.45, Sassuolo-Juventus FC sarà arbitrata da Luca Zufferli di Udine. Mercoledì 7 sono in programma altre cinque gare. Alle 18.30 si giocano Bologna-Atalanta, con Marco Di Bello al Dall’Ara, e Napoli-Verona, diretta al Maradona da Matteo Marchetti. Alle 20.45 spazio a Lazio-Fiorentina (arbitra Simone Sozza), Parma-Inter (designato Andrea Colombo di Como) e Torino-Udinese, affidata a Fabio Maresca. Il programma si chiude giovedì 8 con le ultime due sfide: alle 18.30 Cremonese-Cagliari diretta da Kevin Bonacina, mentre alle 20.45 AC Milan-Genoa CFC sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia.