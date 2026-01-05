Serie A, le designazioni arbitrali: Sacchi per Lecce-Roma, Sozza dirige Lazio-Fiorentina
ROMA - Archiviato il 18° turno, la Serie A torna subito in campo: da domani prende il via la 19ª giornata, l’ultima del girone d’andata, con un’Epifania tutta dedicata al campionato. In mattinata l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno.
Gli arbitri di Serie A: le designazioni
Si parte domani con tre anticipi. Alle 15 Pisa-Como sarà diretta da Luca Pairetto (sezione di Nichelino). Alle 18 tocca a Lecce-AS Roma, affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata. In serata, alle 20.45, Sassuolo-Juventus FC sarà arbitrata da Luca Zufferli di Udine. Mercoledì 7 sono in programma altre cinque gare. Alle 18.30 si giocano Bologna-Atalanta, con Marco Di Bello al Dall’Ara, e Napoli-Verona, diretta al Maradona da Matteo Marchetti. Alle 20.45 spazio a Lazio-Fiorentina (arbitra Simone Sozza), Parma-Inter (designato Andrea Colombo di Como) e Torino-Udinese, affidata a Fabio Maresca. Il programma si chiude giovedì 8 con le ultime due sfide: alle 18.30 Cremonese-Cagliari diretta da Kevin Bonacina, mentre alle 20.45 AC Milan-Genoa CFC sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia.