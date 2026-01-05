Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Impauriti e schiavi del Var", Boniek durissimo sugli arbitri. Poi asfalta Fabbri: "Gol di Scamacca? Ci vuole coraggio..."

L’ex Roma parla del caso fischietti in Italia e torna sul match contro l’Atalanta: le sue parole
3 min

ROMA - Zbigniew Boniek, ex centravanti della AS Roma e attuale vicepresidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport lanciando una critica severa all’operato degli arbitri italiani e all’utilizzo del VAR. Secondo Boniek, la direzione arbitrale in Serie A avrebbe perso autorevolezza: “Gli arbitri italiani sono impauriti e schiavi del VAR: non sono più i migliori al mondo”. Un giudizio netto, motivato da episodi recenti che, a suo dire, evidenziano una mancanza di uniformità nell’applicazione del regolamento.

Boniek e gli episodi di Lazio e Roma

L’ex dirigente ha citato in particolare Udinese-Lazio: “Nel gol di Davis, un giocatore stoppa un tiro in porta con la mano e poi segna dopo 6-7 secondi. Il VAR ha convalidato parlando di ‘non immediatezza’". Un’interpretazione che Boniek mette a confronto con quanto accaduto in Atalanta-Roma, dove è stato annullato un gol a Scamacca dopo una lunga prosecuzione dell’azione: “In quel caso il guardalinee doveva alzare subito la bandierina. Ci vuole coraggio ad annullare un gol così”. Boniek si è soffermato anche sul gol di Scalvini, sottolineando come, in assenza di immagini chiarificatrici, dovrebbe prevalere la decisione presa sul campo: “Se non si riesce a trovare niente al VAR, è giusto confermare la decisione dell’arbitro. Non bisogna cercare qualcosa a tutti i costi per cambiarla”. Il punto centrale della critica riguarda il ruolo del VAR nel processo decisionale: “Un tempo si diceva che gli arbitri italiani fossero i migliori al mondo. Ora non lo sono più e quando vengono chiamati al VAR cambiano decisione al 100%. Così non va bene”. Un messaggio che riaccende il dibattito sull’equilibrio tra tecnologia e responsabilità arbitrale, tema sempre più centrale nel calcio moderno.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, le designazioni arbitraliCapello di fuoco sul Var, le parole durissime

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS