Como show, che tris a Pisa: Fabregas vola in zona Champions e inguaia Gilardino

Il Como batte 2-0 il Pisa in una gara che fino a venti minuti dal termine era rimasta decisamente in equilibrio, volando così in zona Champions League. Il match parte con ritmi molto alti e Nico Paz ha subito un'occasione per portare la squadra di Fabregas in vantaggio, ma Semper risponde presente. Il copione della partita è chiaro: possesso palla per gli ospiti e ripartenze per i padroni di casa.