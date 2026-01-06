Como show, che tris a Pisa: Fabregas vola in zona Champions e inguaia Gilardino
Il Como batte 2-0 il Pisa in una gara che fino a venti minuti dal termine era rimasta decisamente in equilibrio, volando così in zona Champions League. Il match parte con ritmi molto alti e Nico Paz ha subito un'occasione per portare la squadra di Fabregas in vantaggio, ma Semper risponde presente. Il copione della partita è chiaro: possesso palla per gli ospiti e ripartenze per i padroni di casa.
Pisa-Como, primo tempo senza reti
Proprio così arriva l'occasione più grande per il Pisa al 20': Tramoni arriva fino al limite dell'area e apre il piattone, con il pallone che termina sul fondo sibilando vicino al palo. Alla mezz'ora Paz impegna ancora Semper con il mancino e il primo tempo si chiude senza reti.
Perrone e Douvikas decidono il match
A inizio ripresa subito due squilli per gli uomini di Gilardino: prima Piccinini costringe Butez alla parata, poi sulla ribattuta Angori non riesce a centrare la porta. Pochi minuti dopo è ancora Piccinini a spaventare il Como, ma il portiere francese salva ancora il risultato. Al 60' è il solito Nico Paz a tornare dalle parti di Semper, stavolta con il destro: l'estremo difensore devia in angolo. A sbloccare il match ci pensa Perrone, che con una rasoiata mancina da fuori area trova il gol del vantaggio al 68'. Il Pisa si sbilancia e prova a rispondere con Angori, ma in contropiede arriva il raddoppio di Douvikas. Nel finale un fallo di Caqueret su Leris in area di rigore potrebbe riaprire i giochi, ma dal dischetto Nzola si fa ipnotizzare da Butez, che para il rigore e mantiene inviolata la porta del Como. All'ultimo minuto gli ospiti trasformano anche un calcio di rigore dopo un fallo di Coppola su Douvikas, con l'attaccante greco che segna la sua personale doppietta per il definitivo 0-3.