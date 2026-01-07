Corriere dello Sport.it
Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori
Serie A Lazio Fiorentina

La Lazio di Sarri ospita la Fiorentna di Vanoli nel turno infrasettimanale, valido per la dicinnovesima giornata di Serie A.

Lazio-Fiorentina, l'orario

Lazio-Fiorentina si disputerà oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Fiorentina in diretta tv

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Fiorentina, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Sassuolo-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 25 Provstgaard, 17 Tavares, 23 Hysaj, 21 Belahyane, 6 Rovella, 5 Vecino, 31 Serra, 9 Pedro

Indisponibili: Patric, Dia, Dele-Bashiru

Squalificati: Marusic, Noslin

Diffidati: Zaccagni, Cataldi.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli

A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 23 Kospo, 18 Pablo Marí, 6 Ranieri, 29 Fortini, 7 Sohm, 14 Nicolussi Caviglia, 19 Solomon, 99 Kouame, 91 Piccoli, 1 Lezzerini

Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Richardson, Fazzini, Dzeko, Viti

Squalificati: - Diffidati: Mandragora.

 

 

 

