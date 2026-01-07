Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Parma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori
Il Parma di Cuesta ospita l'Inter di Chivu nel turno infrasettimanale, valido per la dicinnovesima giornata di Serie A.

Parma-Inter, l'orario

Parma-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Inter in diretta tv

Parma-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Parma-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Parma-Inter, le probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Corvi; Delprato, Valenti, Circati, Valeri; Keita, Estevez, Sorensen; Bernabé, Ondreijka, Pellegrino. All.: Cuesta

A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 37 Troilo, 18 Lovik ,37 Britschgi, 64 Trabucchi, 75 Cardinali, 25 Cremaschi, 21 Oristanio, 23 Hernani, 32 Cutrone , 11 Almqvist

Indisponibili: Suzuki, Frigan, Ndiaye, Benedyczak

Squalificati: - Diffidati: -

INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, L. Martinez. All.: Chivu

A disposizione: 13 J.Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 25 Akanji, 95 A.Bastoni, 50 Cinquegrano, 43 Cocchi, 41 Kamate, 7 Zielinski, 8 Sucic, 17 Diouf, 14 Bonny, 9 M.Thuram

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Darmian, Diouf, Frattesi

Squalificati: - Diffidati: -

 

