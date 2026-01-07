Bologna ko con l’Atalanta: decide la doppietta di Krstovic

Statistiche e tabellino di Bologna-Atalanta

Il primo tempo di Bologna-Atalanta: Krstovic gol

La squadra di casa parte con buon ritmo e costruisce la prima grande occasione al 17’: ottimo cross dalla sinistra di Cambiaghi, sul quale Dallinga arriva bene ma conclude di piatto sopra la traversa, sciupando una potenziale palla gol. L'Atalanta cresce alla distanza e colpisce al 37’ con una splendida azione: De Ketelaere sfonda sulla destra con una progressione potente, entra in area e serve un pallone perfetto al centro per Krstovic, che di destro firma un rasoterra preciso e imprendibile per Ravaglia. Il Bologna prova subito a reagire al 40’, ma la conclusione di Vitik viene murata dalla difesa bergamasca. Pochi minuti dopo, al 43’, è ancora Cambiaghi a rendersi pericoloso: punta l’area, rientra sul sinistro e calcia, ma la palla termina sul fondo. L’ultimo sussulto della frazione arriva al 45’, con Ahanor che svetta su un corner ma non trova la forza per impensierire Ravaglia. Dopo un minuto di recupero, si va all’intervallo con l’Atalanta avanti 1-0, grazie alla zampata di Krstovic.

Segna ancora Krstovic

Il secondo tempo si apre con il cambio Orsolini–Rowe, e proprio il nuovo entrato crea subito pericolo al 47’, trovando però la risposta sicura di Carnesecchi. Al 60’ l’Atalanta colpisce ancora: De Roon prolunga di testa, Krstovic controlla al limite e firma il 2-0, completando la sua doppietta. Il Bologna prova a riaprirla al 70’ con un’azione di Cambiaghi che libera al tiro ancora Rowe, ma Carnesecchi compie una grande parata. Seguono diversi cambi su entrambi i fronti, con l’Atalanta che mantiene il doppio vantaggio. Nervosismo tra le panchine, tutto rientra. Dopo cinque minuti di recupero ecco il triplice fischio: i tre punti vanno a Palladino.

