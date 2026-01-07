L'Inter non sbaglia a Parma: 2-0 con le firme di Dimarco e Thuram

PARMA - L’Inter espugna il Tardini con un convincente 2-0 sul Parma, firmato dalle reti di Federico Dimarco e Marcus Thuram, e compie un passo importante nella corsa al vertice. Il successo permette ai nerazzurri di allungare in classifica, portandosi a +4 su Milan e Napoli, consolidando così il primo posto. Ora la squadra di Chivu può guardare con fiducia alla prossima sfida, un appuntamento importantissimo: domenica a San Siro andrà in scena lo scontro diretto contro il Napoli.

Inter avanti con Dimarco

La prima grande chance arriva al 14’ con una splendida iniziativa di Luis Henrique, che serve Bisseck al limite: il tedesco calcia a giro verso il secondo palo, Corvi devia quanto basta e il pallone si stampa sulla traversa. Tre minuti più tardi è Lautaro Martínez ad avere il pallone dell’1-0: cross preciso di Dimarco, l’argentino anticipa Circati e colpisce di testa, ma la palla finisce alta di poco. Il Parma risponde alla mezz'ora con una fiammata: Ondrejka colpisce l’incrocio dei pali al volo su assist di Valeri. Poi Esposito dall'altra parte centra la traversa sul cross di Sucic, prendendo il tempo ancora su Circati. Due legni nel giro di pochi secondi. L’Inter torna a spingere e sul finire del primo tempo Lautaro ha un’altra occasione nitida: servito da Mkhitaryan, calcia di prima intenzione, ma il tiro è centrale e Corvi blocca. Il vantaggio nerazzurro arriva poco dopo: Esposito lavora un pallone complicato in area e serve l’inserimento di Dimarco, che da posizione defilatissima trova il varco giusto e infila Corvi con un destro sotto le gambe. Il VAR controlla la posizione, ma è tutto regolare: Inter avanti 1-0 al termine di un primo tempo ricchissimo di emozioni.

La chiude Thuram

L’Inter riparte forte e al 54’ sfiora subito il raddoppio: Sucic riceve da Bisseck e calcia a giro verso il secondo palo, ma Corvi si distende e salva i suoi con un grande intervento. Al 64’ i nerazzurri ci provano ancora con Mkhitaryan, servito da una sponda di Esposito: conclusione di prima dal limite, ma il tiro è centrale e Corvi blocca senza problemi. La chance più clamorosa della ripresa arriva però poco dopo: Mkhitaryan inventa un pallone geniale per Sucic, che entra in area completamente solo. Il croato controlla, si porta il pallone sul destro e calcia a botta sicura, ma manca incredibilmente lo specchio della porta, divorandosi il potenziale 0-2. Segna Bonny nel finale, ma è tutto fermo: fallo di mano di Thuram nell’azione. Marcus in contropiede chiude la partita e questa volta il 2-0 è tutto buono.

