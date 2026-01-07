Zaniolo torna al gol e guida l'Udinese: Torino ko

L' Udinese torna a vincere e lo fa anche grazie a Nicolò Zaniolo : 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata . La squadra di Runjiaic torna alla vittoria: l'ultima quasi un mese fa contro il Napoli . In mezzo la sconfitta pesante contro la Fiorentina , il ritiro e ancora un pareggio contro la Lazio e una sconfitta contro il Como . Tre punti preziosi per l' Udinese che si rimette in carreggiata, mentre il Torino non riesce a dare continuità alla vittoria esterna contro il Verona .

Zaniolo sblocca, Ekkelenkamp raddoppia: Torino, non basta Casadei

Primo tempo particolarmente vivace con occasioni per entrambe le squadre. Kabasele al 18' sblocca la partita con il colpo di testa da due passi, ma viene pescato in posizione di fuorigioco. Reagisce il Torino dopo lo scossone con Casadei, anche lui di testa, deve costringere Okoye a un grande intervento. Poi due occasioni consecutive per Zaniolo: prima manda di pochissimo al lato il pallone ceduto a rimorchio da Davis, poi spreca un 3 contro 2 calciando addosso a Paleari. All'inizio della ripresa, Zaniolo si fa perdonare: traversone rasoterra di Zanoli dopo la palla recuperata da Ekkelenkamp, stavolta l'ex Roma da centro area non sbaglia. Il Torino prova a cercare il paregio, sfruttando anche un'imprecisione di Okoye nel finale, che fa scivolare il pallone vicinissimo alla linea di porta, con Kamara a salvare. Granata che non sfondano il muro difensivo e ne approfitta l'Udinese che firma il raddoppio con Ekkelenkamp: cade dopo il contrasto con Paleari e Maripan, si rialza e la mette dentro a porta vuota. Casadei accorcia le distanze per il Torino nel finale, ma è troppo tardi.