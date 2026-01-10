Dove vedere Como-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Il Como di Fabregas ospita il Bologna di Italiano nella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.
Como-Bologna, l'orario
Como-Bologna si disputerà oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 15 allo stadio Sinigaglia di Como.
Dove vedere Como-Bologna in diretta tv
Como-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Bologna, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Sassuolo-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas
A disposizione: 44 Cavlina, 22 Vigorito 6 Caqueret, 21 Tornqvist, 18 Moreno, 15 Jack 27 Posch, 77 van der Brempt, 4 Dossena 8 Sergi Roberto, 20 Baturina, 55 Le Borgne 19 Kuhn, 99 Cerri
Indisponibili: Goldaniga, Morata, Diao, Addai
Squalificati: Ramon Diffidati: -
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli 16 Casale, 20 Zortea, 29 De Silvestri 33 Miranda, 41 Vitik, 6 Moro, 19 Ferguson 77 Sulemana, 80 Fabbian, 11 Rowe 17 Immobile, 24 Dallinga, 30 Dominguez
Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi
Squalificati: - Diffidati: Miranda, Cambiaghi
