Dove vedere Roma-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
La Roma di Gasperini ospita il Sassuolo di Grosso nella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.
Roma-Sassuolo, l'orario
Roma-Sassuolo si disputerà oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta tv
Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Sassuolo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Sassuolo-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Soule, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini
A disposizione: 32 Vasquez, 87 Ghilardi, 77 Lulli, 76 Mirra, 12 Tsimikas, 3 Angeliño, 60 Romano, 69 Bah, 92 El Shaarawy, 68 Arena.
Indisponibili: Wesley, N’Dicka, El Aynaoui, Pellegrini, Baldanzi, Bailey, Dovbyk, Gollini.
Squalificati: Cristante Diffidati: Wesley
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, I. Kone, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso
A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 26 Odenthal, 35 Lipani, 44 Iannoni, 77 Pierini, 9 Cheddira, 14 Skjellerup, 24 Moro
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Paz, Berardi, Coulibaly, Volpato, Thorstvedt, Candé
Squalificati: - Diffidati: Doig, Muharemovic, Walukiewicz
La Roma di Gasperini ospita il Sassuolo di Grosso nella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.
Roma-Sassuolo, l'orario
Roma-Sassuolo si disputerà oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta tv
Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Sassuolo, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Sassuolo-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.