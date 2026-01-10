Dove vedere Atalanta-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Torino, l'orario

Atalanta-Torino andrà in scena oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Torino in diretta tv

Atalanta-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.