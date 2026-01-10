Dove vedere Atalanta-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
L'Atalanta di Palladino ospita il Torino di Baroni nella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.
Atalanta-Torino, l'orario
Atalanta-Torino andrà in scena oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Torino in diretta tv
Atalanta-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, NOW e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino
57 Sportiello, 4 Hien, 6 Musah, 8 Pasalic, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 70 Maldini, 9 Scamacca
Indisponibili: Bellanova, Bakker, Kolasinac, Kossounou e Lookman (Coppa d’Africa)
Squalificati: - Diffidati: De Roon
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Anjorin, Tameze, Aboukhlal; Zapata, Adams. All.: Baroni
A disposizione: 81 Israel, 71 Popa, 15 Sazonov, 25 Nkounkou, 21 Dembelé, 34 Biraghi, 32 Asllani, 6 Ilkhan, 66 Gineitis, 92 Njie, 26 Ngonge, 18 Simeone
Indisponibili: Schuurs, Masina, Ilic, Pedersen
Squalificati: Casadei Diffidati: -
