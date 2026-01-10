Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Como-Bologna, scontri tra i tifosi prima della partita: cosa è successo

Momenti di tensione in strada, con un contatto forzato tra le due tifoserie: 70 tifosi rossoblù portati in Questura, la ricostruzione di quanto accaduto
1 min
TagsComoBolognascontri

Attimi di tensione prima di Como-Bologna, sfida della 20esima giornata di Serie A allo stadio Sinigaglia, con scontri tra i tifosi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda è stata ricostruita dalla Questura comasca, con circa 70 tifosi bolognesi fermati e al momento sotto controllo.

Tensione Como-Bologna, scontri tra tifosi: cosa è successo

Nelle fasi di arrivo dei tifosi ospiti, un bus proveniente da Bologna ha volontariamente eluso le disposizioni per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Uscendo dall'autostrada in una zona diversa, il bus ha raggiunto la città senza effettuare le previste attività di filtraggio, allo scopo di transitare davanti a un folto gruppo di tifosi comaschi. Gli occupanti del bus hanno obbligato l'autista del mezzo a fermarsi, scendendo in strada e cercando un contatto con i tifosi del Como. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine per impedire che i due gruppi venissero a contatto. Sono state già avviate le procedure amministrative per l’emissione nei confronti di tutti i 70 tifosi rossoblù del Daspo da parte del questore di Como Marco Calì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

