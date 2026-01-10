Pari tra Udinese e Pisa: Meister salva Gilardino

Il Pisa strappa un punto importante a Udine : 2-2 al Bluenergy Stadium . In attesa delle altre partite, la squadra di Gilardino aggancia Verona e Fiorentina nei bassifondi della classifica. Situazione che rimane difficile in casa del club toscano: la vittoria manca da oltre due mesi. All' Udinese non basta la rimonta per portare a casa i tre punti. La squadra di Runjaic non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta in casa del Torino.

Udinese e Pisa pareggiano: 2-2 al Bluenergy Stadium

Nel primo tempo succede di tutto. Il Pisa passa avanti dopo 13 minuti con il gran gol di Tramoni che di destro la mette all'incrocio dei pali. Gioia che però dura poco: sei minuti dopo arriva il pareggio dell'Udinese con Kabasele che mette dentro il bel cross di Zaniolo sul secondo palo. Nel finale della prima frazione di gioco, il direttore di gara concedere il rigore ai friulani dopo l'intervento in area di Leris ai danni di Ekkelenkamp. Sul dischetto si presenta Davis che non sbaglia. Nella ripresa c'è solo il Pisa in campo che domina dal punto di vista del gioco ma non riesce a sfondare il muro difensivo avversario, fino al 67': traversone di area di Tramoni, Piccinini colpisce di testa da due passi ma Okoye con un miracolo respinge, sulla ribattuta Meister arriva prima di tutti e la mette dentro. Nel finale incredibile doppia occasione per l'Udinese: Atta colpisce il palo, il pallone gli torna sui piedi e serve Davis che da due passi la mette alta.